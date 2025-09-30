للفتيات المحجبات، نصائح للعناية بالشعر خلال فترة الدراسة

نصائح للفتيات المحجبات، مع بداية العام الدراسي الجديد، تنشغل الفتيات المحجبات بتنظيم أوقاتهن بين المذاكرة والدروس والأنشطة اليومية، وقد يغفلن في خضم هذا الزحام عن العناية بصحتهن الجسدية، لا سيما صحة الشعر.

ورغم أن الحجاب يوفر للشعر حماية من عوامل الجو كالغبار وأشعة الشمس المباشرة، إلا أن ارتداءه لفترات طويلة دون اتباع عادات صحية صحيحة قد يؤدي إلى مشكلات مثل التساقط، الجفاف، أو فقدان اللمعان.



ومن هنا تأتي أهمية الحديث عن خطوات عملية ونصائح واقعية تساعد الفتيات المحجبات على الحفاظ على شعر صحي وناعم ولامع خلال فترة الدراسة.



وأوضحت خبيرة التجميل هبه محمد، أن العناية بالشعر للفتيات المحجبات خلال الدراسة لا تتطلب مجهودًا كبيرًا بقدر ما تحتاج إلى وعي وعادات صحية بسيطة.



وصفات طبيعية للشعر



نصائح للفتيات المحجبات للعناية بالشعر خلال الدراسة

وتستعرض خبيرة التجميل، في السطور التالية، أهم النصائح التي تساعد الفتيات المحجبات للعناية بالشعر طوال العام الدراسي.

1- غسل الشعر بانتظام وبطريقة صحيحة

أول خطوة أساسية للعناية بالشعر هي غسله بانتظام. الفتيات المحجبات قد يشعرن أن الشعر في مأمن من الأتربة والعوامل الخارجية، لكن التعرق اليومي والاحتكاك مع غطاء الرأس يسبب تراكم الدهون والأوساخ. لذا يُنصح بغسل الشعر مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا باستخدام شامبو لطيف خالٍ من المواد الكيميائية القاسية مثل الكبريتات والبارابين. أما الفتيات اللواتي يعانين من جفاف الشعر فيمكنهن تقليل مرات الغسل والاكتفاء بترطيبه جيدًا.

2- تجفيف الشعر قبل ارتداء الحجاب

من الأخطاء الشائعة التي تقع فيها الكثير من الفتيات ارتداء الحجاب مباشرة بعد غسل الشعر وهو لا يزال مبللًا. هذه العادة تؤدي إلى ضعف بصيلات الشعر وزيادة فرص الإصابة بالقشرة والفطريات، فضلًا عن رائحة غير محببة. لذلك، من الضروري تجفيف الشعر جيدًا بالهواء الطبيعي أو باستخدام مجفف على حرارة منخفضة قبل ارتداء الحجاب، لضمان عدم احتباس الرطوبة.

3- اختيار خامة الحجاب المناسبة

الخامة التي يُصنع منها الحجاب تلعب دورًا مهمًا في صحة الشعر. الأقمشة الصناعية مثل البوليستر قد تسبب احتكاكًا يؤدي إلى تقصف الشعر وتكسره. بينما الأقمشة القطنية والحريرية تعد أكثر لطفًا على فروة الرأس. يُفضل أن تختار الفتاة الحجاب المصنوع من القطن في أوقات الدراسة اليومية، مع إمكانية استخدام بطانة داخلية من قطن خفيف لتقليل الاحتكاك المباشر بالشعر.

4- ربط الشعر بطريقة صحيحة

كثير من الفتيات يلجأن إلى شد الشعر بقوة عند ربطه أسفل الحجاب للحصول على مظهر منظم، لكن هذه الطريقة تسبب ضغطًا على البصيلات وتؤدي مع الوقت إلى فراغات في مقدمة الرأس. الأفضل هو ربط الشعر بشكل فضفاض باستخدام رباط قماشي ناعم أو "سكرنشي" بدلًا من الأربطة المطاطية القاسية. كذلك يجب تغيير مكان الربطة من وقت لآخر لتجنب الضغط على نفس المنطقة باستمرار.

5- ترطيب الشعر والاهتمام بالزيوت الطبيعية

الحجاب قد يجعل الشعر يفتقد للتهوية، ما يزيد من فرص الجفاف. هنا يأتي دور الترطيب المنتظم باستخدام الزيوت الطبيعية مثل زيت جوز الهند، زيت اللوز، أو زيت الأرجان. يمكن للفتيات عمل مساج لفروة الرأس مرة أو مرتين أسبوعيًا لتحفيز الدورة الدموية وتعزيز نمو الشعر. كما يمكن استخدام كريمات أو سيرومات مرطبة خفيفة قبل تمشيط الشعر.

6- تمشيط الشعر بلطف

تمشيط الشعر من العادات اليومية التي تساعد على توزيع الزيوت الطبيعية من فروة الرأس حتى الأطراف. لكن يجب أن يتم التمشيط بلطف باستخدام مشط خشبي واسع الأسنان لتجنب تكسر الشعر. ومن الأفضل تمشيط الشعر قبل ارتداء الحجاب وبعد نزعه في نهاية اليوم.

وصفات لتنعيم الشعر

7- تهوية الشعر بعد العودة من المدرسة

بعد يوم طويل من ارتداء الحجاب، يحتاج الشعر إلى بعض التهوية. من المفيد أن تترك الفتاة شعرها منسدلًا قليلًا في البيت وتعرضه للهواء الطبيعي، فهذا يقلل من رطوبة الفروة ويمنع تراكم البكتيريا.

8- التغذية الصحية وشرب الماء

لا تقتصر العناية بالشعر على المستحضرات الخارجية فقط، بل تبدأ من الداخل. التغذية الصحية المتوازنة الغنية بالفيتامينات والبروتينات تلعب دورًا أساسيًا في قوة الشعر ولمعانه. يُنصح بالإكثار من تناول الخضروات الورقية، الفواكه، المكسرات، البيض، والأسماك. كذلك فإن شرب كمية كافية من الماء يوميًا يساعد على ترطيب الجسم والشعر معًا.

9- أقنعة منزلية طبيعية

الفتيات المحجبات يمكنهن الاعتماد على وصفات طبيعية منزلية سريعة لدعم صحة الشعر. على سبيل المثال:

قناع الزبادي والعسل: لترطيب الشعر ومنحه لمعانًا.

قناع زيت الزيتون مع الأفوكادو: لتغذية الشعر الجاف.

قناع الحناء الطبيعية: لتقوية البصيلات والحد من التساقط.

هذه الأقنعة يمكن تطبيقها مرة أسبوعيًا أو كل أسبوعين حسب الحاجة.

10- تنظيم وقت العناية بالشعر مع الدراسة

أوقات الدراسة المزدحمة قد تجعل بعض الفتيات يؤجلن العناية بشعرهن. لكن يمكن إدخال خطوات بسيطة في الروتين اليومي دون أن تستغرق وقتًا طويلًا. على سبيل المثال، تخصيص نصف ساعة في نهاية الأسبوع لعمل قناع طبيعي، أو تمشيط الشعر يوميًا لبضع دقائق قبل النوم.

11- تجنب استخدام الحرارة المفرطة

قد تميل بعض الفتيات إلى استخدام مكواة الشعر أو السيشوار بشكل يومي للحصول على مظهر مرتب، لكن هذا الاستخدام المفرط يؤدي إلى جفاف وتقصف الشعر. الأفضل هو ترك الشعر طبيعيًا أو استخدام أدوات حرارية على حرارة منخفضة مع وضع مستحضر واقٍ من الحرارة.

12- الفحص الدوري للشعر

من المهم أن تتابع الفتاة صحة شعرها باستمرار، فإذا لاحظت زيادة في التساقط أو حكة شديدة أو ظهور قشرة مزمنة، يُستحسن استشارة طبيب جلدية لتحديد السبب ووصف العلاج المناسب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.