برنامج بدني مكثف لتجهيز سيف الجزيري لمواجهة الغزل

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن الجهاز الفني للفريق وضع برنامجًا بدنيًا مكثفًا للمهاجم التونسي سيف الجزيري، لتجهيزه بشكل كامل لمباراة غزل المحلة المقرر لها يوم السبت المقبل في بطولة الدوري الممتاز.

ويهدف البرنامج إلى رفع معدلات لياقته البدنية بعد فترة التوقف والمباريات القليلة الأخيرة، لضمان جاهزيته للمشاركة بفعالية في الهجوم.

تصريحات فيريرا

علق البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك، على خسارة فريقه أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وأكد يانيك فيريرا في المؤتمر الصحفي عقب مباراة القمة 131، أنه محبط جدًا بسبب الخسارة في لقاء الأهلي في مسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي:" سنحت لنا فرصتين للتسجيل في أول 10 دقائق وبعدها دخل المنافس في اللقاء، ونجحنا في تسجيل هدف التقدم، ولسوء الحظ تراجعنا بشكل زائد عن الحد بعد التقدم".

