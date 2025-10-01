الأربعاء 01 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

برنامج بدني مكثف لتجهيز سيف الجزيري لمواجهة الغزل

سيف الجزيري
سيف الجزيري

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن الجهاز الفني للفريق وضع برنامجًا بدنيًا مكثفًا للمهاجم التونسي سيف الجزيري، لتجهيزه بشكل كامل لمباراة غزل المحلة المقرر لها يوم السبت المقبل في بطولة الدوري الممتاز.

ويهدف البرنامج إلى رفع معدلات لياقته البدنية بعد فترة التوقف والمباريات القليلة الأخيرة، لضمان جاهزيته للمشاركة بفعالية في الهجوم.

تصريحات فيريرا 

علق البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك، على خسارة فريقه أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز. 

وأكد يانيك فيريرا في المؤتمر الصحفي عقب مباراة القمة 131، أنه محبط جدًا بسبب الخسارة في لقاء الأهلي  في مسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي:" سنحت لنا فرصتين للتسجيل في أول 10 دقائق وبعدها دخل المنافس في اللقاء، ونجحنا في تسجيل هدف التقدم، ولسوء الحظ تراجعنا بشكل زائد عن الحد بعد التقدم".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إستاد القاهرة الدولي البلجيكي يانيك فيريرا بطولة الدوري الممتا مسابقة الدوري الممتاز مباراة غزل المحلة مباراة القمة 131 مباراة القمة

مواد متعلقة

الزمالك يستعين بجهاد وربيع في مواجهة الغزل، وغدا حسم مشاركة شحاتة

مصدر بالزمالك: تحذير صارم لشيكو بانزا بسبب فيديو مثير للجدل

الزمالك يستأنف تدريباته غدا استعدادا لمواجهة غزل المحلة

الزمالك يجهز سيف الجزيري للمشاركة في المباريات المقبلة

الزمالك يحسم موقف شحاتة من لقاء المحلة

الزمالك يستعد لمعركة القمة بخطة متكاملة وتحفيز غير مسبوق، الدباغ يقود الهجوم وشيكابالا يدعم

شيكابالا يدعم لاعبي الزمالك قبل القمة

فيريرا يحذر لاعبي الزمالك من البطاقات الصفراء في مباراة القمة

الأكثر قراءة

بعد تغييرها لأجل نتنياهو، علاء مبارك يكشف خطورة خطة ترامب بشأن غزة

سر العودة، لماذا تراجع الخطيب وقرر خوض انتخابات الأهلي؟

الخطيب: الأهلي وجهتي الأولى ومصدر سعادتي على مدار 55 عامًا

منهم علا القرضاوي وزوجها، رفع اسم 276 شخصا من قائمة الإرهابيين

تأثرت بمشاعر الجماهير، الخطيب يصدر بيانا رسميا بشأن ترشحه في انتخابات الأهلي

عطل فني يضرب "انستاباي"، وشكاوى من عدم فتح التطبيق

السيسي أول رئيس مصري يزور هذه الدول

القبض على المتهم بتسميم الكلاب الضالة في الهرم

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأربعاء 1-10-2025 بالبورصات العالمية

أسعار الذهب اليوم الاربعاء 1-10-2025 في الإمارات

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الأربعاء في الأسواق

تعرف على أسعار الذهب اليوم الأربعاء في السعودية

المزيد

انفوجراف

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في اليوم العالمي للمسنين، الأزهر للفتوى: هجر الوالدين في الكِبَر عقوق ومن كبائر الذنوب

في اليوم العالمي للمسنين، ما حكم دفع الزكاة لدور رعاية كبار السن؟ الإفتاء تجيب

حكم ترديد أذكار الصباح والمساء في جماعة أو في المسجد

المزيد
الجريدة الرسمية
ads