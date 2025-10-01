الأربعاء 01 أكتوبر 2025
وداع في الطابور، التفاصيل الأخيرة لوفاة معلم أمام طلابه بالشرقية

خيم الحزن على الأوساط التعليمية بمحافظة الشرقية، عقب وفاة أحمد السيد محمد بحيري، كبير معلمي اللغة العربية بمدرسة ميت أبو عربي الإعدادية التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة خلال طابور الصباح.

مدير إدارة غرب الزقازيق يتقدم بخالص العزاء لأسرة الفقيد

وتقدّم الدكتور هاني السعيد، مدير عام إدارة غرب الزقازيق التعليمية، وجميع العاملين بالإدارة والمدارس التابعة لها، بخالص العزاء لأسرة الفقيد، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.

 

رحل وهو يؤدي رسالته التربوية في ميدان التعليم

ووصف زملاء الراحل ما حدث بأنه تجسيد لمعنى "شهيد العمل"، حيث رحل وهو يؤدي رسالته التربوية في ميدان التعليم، تاركًا أثرًا طيبًا بين طلابه وزملائه. 

جنازة مهيبة لفقيد العلم

وشيّع أهالي مسقط رأس الفقيد جثمانه إلى مثواه الأخير وسط حالة من الحزن والأسى، حيث ودّعوه بالدعاء والتكبير، مؤكدين أنه كان معلمًا مخلصًا وزميلًا خلوقًا ترك بصمة لا تُنسى في قلوب الجميع.

