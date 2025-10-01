بدء صرف معاشات شهر أكتوبر 2025 بالزيادة الجديدة

بدأت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اليوم الأربعاء صرف معاشات شهر أكتوبر 2025 على أن يستمر الصرف حتى نهاية الشهر، وفقًا للجدول الزمني المقرر لتقسيم الشرائح وتجنب التزاحم أمام منافذ الصرف

صرف معاشات شهر أكتوبر 2025

يأتي صرف معاش أكتوبر 2025 مصحوبًا بـ الزيادة المقررة التي تم تطبيقها رسميًا في شهر يوليو الماضي، في إطار توجيهات الدولة لدعم أصحاب المعاشات وتحسين أوضاعهم المعيشية، بما يعزز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

وفق الهيئة القومية للتأمينات يستفاد من تلك الزيادة 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستفيدين منه.

المستفيدين من زيادة المعاشات الجديدة

وبشان المستفيدين من زيادة المعاشات الجديدة وقيمتها، نصت المادة الأولى من القرار على أنه: تُزاد بنسبة 15% بدء من 1 يوليو 2025 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة وفقا لأحكام القانونين الآتيين:

أماكن صرف معاشات شهر أكتوبر 2025

وتنتشر أماكن صرف معاشات شهر أكتوبر 2025 في:

- منافذ شركة فوري.

- المحافظ الإلكترونية.

- ماكينات الصرف الآلي ATM.

- فروع البنوك المختلفة.

- منافذ البريد المصري.

صرف معاشات شهر أكتوبر 2025 , فيتو

جدول صرف المعاشات بعد التعديل الأخير

يتمثل جدول صرف المعاشات بعد التعديل الأخير في الآتي:

الشريحة الأولى: 1495 جنيهًا.

الشريحة الثانية: 1725 جنيهًا.

الشريحة الثالثة: 1840 جنيهًا.

الشريحة الرابعة: 2300 جنيه.

الشريحة الخامسة: 2645 جنيهًا.

الشريحة السادسة: 2990 جنيهًا.

الشريحة السابعة: 3335 جنيهًا.

الشريحة الثامنة: 3680 جنيهًا.

الشريحة التاسعة: 4025 جنيهًا.

الشريحة العاشرة: 4370 جنيهًا.

الشريحة الحادية عشرة: 4715 جنيهًا.

الشريحة الثانية عشرة: 5060 جنيهًا.

الشريحة الثالثة عشرة: 5405 جنيهات.

الشريحة الرابعة عشرة: 11592 جنيهًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.