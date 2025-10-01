الأربعاء 01 أكتوبر 2025
ضبط أدوية ومبيدات زراعية محظورة قبل طرحها في السوق السوداء بالفيوم

جمعة عبد الحفيظ وكيل
جمعة عبد الحفيظ وكيل وزارة التموين بالفيوم، فيتو

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنها شنت حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود، لمواجهة جشع بعض التجار والتصدي لتداول السلع مجهولة المصدر أو المهربة أو منتهية الصلاحية.

شارك في الحملة كل من مديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك وإدارة مباحث التموين.

نتائج الحملة على أسواق الفيوم

وقال جمعة عبد الحفيظ  وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم : إن الحملة ضبطت 42 عبوة أدوية ومبيدات زراعية محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية، كانت معدة للبيع في السوق السوداء، كما تم تحرير ٢٧ مخالفة تموينية مختلفة لقطاع الأسواق والمحال التجارية، وتم إحالة المخالفات إلى الأجهزة الأمنية المختلفة لاستكمال الإجراءات القانونية.

تكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد على تكثيف الحملات على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد محطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

تحرير 25 مخالفة للمخابز في حملة تموينية مكبرة بالفيوم

تحرير 91 مخالفة تموينية في حملة مكبرة على أسواق الفيوم

كما تم تكثيف الحملات على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، والأسواق والشوادر وضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

