الاتحاد الأوروبي: العقوبات على إيران لا تعني نهاية المسار الدبلوماسي النووي

قال الاتحاد الأوروبي اليوم الأحد: يجب ألا تكون إعادة فرض العقوبات نهاية للدبلوماسية مع ‎إيران بشأن القضية النووية.

العقوبات الدولية على إيران تدخل حيز التنفيذ

وفعلت الترويكا الأوروبية "آلية الزناد"، لتعود بذلك عقوبات الأمم المتحدة على إيران.

وأفادت “فرانس برس”، أن العقوبات الدولية على إيران بسبب برنامجها النووي دخلت حيز التنفيذ.

وطالبت الترويكا الأوروبية، إيران إلى الامتناع عن أي أعمال تصعيدية بعد إعادة فرض العقوبات.

إعادة فرض العقوبات الأممية

من جانبه، دعا وزير الخارجية ماركو روبيو، إيران للانخراط في محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة بعد إعادة فرض العقوبات الأممية.

كما دعا كل الدول على تطبيق العقوبات التي أعادت الأمم المتحدة فرضها على إيران.

وكانت إيران نددت بقرار اعتبرته غير قانوني دفعها إلى استدعاء سفرائها في بلدان الترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا).

