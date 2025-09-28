الأحد 28 سبتمبر 2025
أخبار مصر

وزير التموين يبحث مع سفيرة الاتحاد الأوروبي تعزيز التعاون في الأمن الغذائي والتجارة

وزير التموين يستقبل
وزير التموين يستقبل السفيرة أنجلينا إيخهورست، فيتو

استقبل اليوم الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، السفيرة أنجلينا إيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى القاهرة، وذلك بمقر الوزارة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجالات الأمن الغذائي والتجارة الداخلية.

شارك في اللقاء من الجانب الأوروبي كل من: السفيرة أنجلينا إيخهورست، والسيدة إيفا ستامينوفا مسئولة البرامج لقطاع الزراعة والصحة. 

وخلال اللقاء استعرض الدكتور شريف فاروق أبرز ملفات عمل الوزارة، وفي مقدمتها خطة توفير السلع الاستراتيجية، ومنظومة الدعم الغذائي، والمشروع الجاري تنفيذه للكارت الموحد باعتباره نقلة نوعية تعزز كفاءة منظومة الدعم.

 كما أشار إلى أن خطة الوزارة خلال المرحلة المقبلة ترتكز على مشروعات تطوير التجارة الداخلية، والتحول الرقمي، بما يعزز دعائم الأمن الغذائي ويسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأكد وزير التموين أن التعاون مع الاتحاد الأوروبي يأتي في إطار حرص الدولة على تطوير منظومة تداول السلع وسلاسل الإمداد وضمان جودتها، وفتح آفاق جديدة للصادرات المصرية، مشددًا على أن الاتحاد الأوروبي يعد شريكًا رئيسيًا لمصر في ملفات الأمن الغذائي.

من جانبها، أعربت السفيرة أنجلينا إيخهورست عن تقديرها للتعاون القائم مع وزارة التموين، مؤكدة حرص الاتحاد الأوروبي على دعم مكانة مصر كمحور إقليمي، ونقطة ارتكاز رئيسية تربط الأسواق المختلفة، ومشددة على التزام الاتحاد بمساندة جهود مصر في تطوير سلاسل الإمداد؛ بما يحقق استفادة مباشرة للمستهلك المصري ويعزز تنافسية الصادرات المصرية عالميًا.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتشاور؛ بما يعزز مسيرة التعاون المثمر بين مصر والاتحاد الأوروبي في المجالات ذات الأولوية المشتركة.

 

