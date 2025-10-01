الأربعاء 01 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

سينما زاوية تعرض فيلم "اختيار مريم" بعد إضراب مخرجه عن الطعام

فيلم اختيار مريم،
فيلم اختيار مريم، فيتو

بعد أشهر من الإصرار والاحتجاج، وما وصل إلى حد الإضراب عن الطعام، أعلنت سينما زاوية بوسط القاهرة، قرارها بعرض فيلم "اختيار مريم" للمخرج محمود يحيى. 

وأكدت إدارة زاوية أن قرارها هذا جاء حرصًا على صحة المخرج وحياته، وليس لأي سبب آخر، مع التشديد على أن توفير فرصة العرض التجاري تقع على عاتق شركة التوزيع، وليس دار العرض.

ويأتي هذا التطور بعد أن تابع الرأي العام موقف المخرج محمود يحيى واستمراره في الإضراب عن الطعام مطالبًا بعرض فيلمه في "زاوية".

وأشارت إدارة زاوية في بيانها إلى أنه بعد إصرار المخرج لشهور على إدراج فيلمه، تواصلت مع شركة توزيع الفيلم واقترحت عليها تقديم عرض في "زاوية" من تنظيم الشركة نفسها، وهو ما رفضه المخرج. وأبلغت شركة التوزيع برفض دور العرض الأخرى تقديم الفيلم، مما دفع "زاوية" لاتخاذ قرار عرضه في النهاية.

وأقرت المؤسسة الثقافية بأنها تعد من المنافذ القليلة المتاحة للعديد من صناع السينما المستقلين، لكنها أكدت في الوقت ذاته أنها "دار عرض ومؤسسة ثقافية تسعى دائمًا إلى تحقيق توازن بين عرض أفلام تتماشى مع ذائقتنا والسياق الذي نعمل فيه"، وأن إدراج أي فيلم يعرض عليها لا يعد أمرًا إلزاميًا، دون أن ينطوي ذلك على أي تقييم سلبي للفيلم.

وشددت زاوية على "حقها في برمجة واختيار ما تراه مناسبًا لبرنامجها"، معربة عن استغرابها من اضطرارها إلى تضمين فيلم في برنامجها "حفاظًا على حياة صانعه"، ولكنها أكدت التزامها الدائم بدعم المخرجين المستقلين قدر استطاعتها كجهة عرض.

احتجاج فردي واعتداء مزعوم على مخرج اختيار مريم

جاءت هذه التطورات على خلفية قيام المخرج محمود يحيى بتنظيم وقفة احتجاجية فردية أمام سينما "زاوية"، مطالبًا بعرض فيلمه.

مخرج فيلم اختيار مريم أمام سينما زاوية، فيتو
مخرج فيلم اختيار مريم أمام سينما زاوية، فيتو

وعبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، كشف يحيى تفاصيل الواقعة، موضحًا أنه تعرض للاعتداء من قبل عمال السينما، الذين قاموا بـتهديده، وجرحوا إصبعه، وكسروا حامل الملصق (البوستر) الخاص بالفيلم، وذلك لمجرد رفعه لبوستر الفيلم والجلوس على الرصيف، حسب قوله.

وأكد يحيى أنه لم يقم بأي هتاف أو تظاهر، بل كان يحتج سلميًا، ولكنه لم يتلقَ أي رد من إدارة السينما بعد إبلاغهم بما حدث. وختم منشوره بتأكيد استمراره في المطالبة بـ "فرصة عادلة ومتكافئة" لفيلمه.

 

فيلم "اختيار مريم"

فيلم "اختيار مريم" هو عمل سينمائي يناقش قضايا اجتماعية في إطار من الكوميديا السوداء. تدور أحداثه خلال يوم واحد حول أسرة مصرية تتعرض ربة الأسرة فيها، "مريم"، لإغراء مالي كبير يمكن أن يحل أزمة الأسرة، ليكتشف المشاهد مع مرور الوقت أن مشكلات الأسرة أعمق بكثير من مجرد أزمة مالية.

الفيلم من بطولة محمد رضوان، رشا سامي، جنا صلاح، أحمد أبو زيد، وأحمد سيف، بالإضافة إلى عدد من الوجوه الشابة الأخرى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سينما زاوية محمود يحيى اختيار مريم فيلم اختيار مريم المخرج محمود يحيى صناع السينما المستقلين

مواد متعلقة

بيان من سينما زاوية بشأن واقعة الاعتداء على المخرج الشاب محمود يحيى

أمير رمسيس ينتقد مخرج "اختيار مريم": "ليه نفرض فيلم بالعافية على قاعة عرض"

الأكثر قراءة

أتلتيكو مدريد يكتسح فرانكفورت بخماسية في دوري أبطال أوروبا

أتليتكو مدريد يتقدم بثلاثية على فرانكفورت بالشوط الأول في دوري أبطال أوروبا

توابع زلزال القمة، لاعبو الزمالك يعلنون الإضراب ويرفضون خوض التدريبات

انخفاض أم ارتفاع، أسعار الطماطم اليوم الأربعاء بأسواق التجزئة

حسبة برما، فرصة أمل لمنتخب مصر للصعود لدور 16 بكأس العالم للشباب

شاهد، برومو لقاءات باسم يوسف مع الإعلامي أحمد سالم في كلمة أخيرة على ON

سحب بالقاهرة وارتفاع بدرجات الحرارة، الأرصاد تعلن طقس اليوم الأربعاء

سينما زاوية تعرض فيلم "اختيار مريم" بعد إضراب مخرجه عن الطعام

خدمات

المزيد

أسعار الأرز اليوم الثلاثاء

تبدأ من 36 ألف جنيه للطن، أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 30-9-2025

سعر القصدير عالميا اليوم الثلاثاء

أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 1 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 1 – 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 1 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads