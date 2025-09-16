بـ 10 أفلام، مهرجان الجونة يواصل تعاونه مع سينما زاوية للعام الثالث على التوالي

يواصل مهرجان الجونة السينمائي تعاونه مع سينما زاوية للعام الثالث على التوالي، حيث سيعرض 10 أفلام مختارة من أفلام المهرجان لجمهور القاهرة، وذلك في الفترة من 19 حتى 25 أكتوبر المقبل.

سينما "زاوية" إحدى أبرز دور العرض المتخصصة في الأفلام المستقلة في مصر، إذ تستهدف جمهورًا نوعيًا شغوفًا بالسينما بعيدًا عن السوق التجارية التقليدية، كما تتيح على مدار العام مجموعة واسعة من الأعمال السينمائية القادمة من المنطقة العربية وأوروبا، إضافة إلى أفلام من مهرجانات دولية بارزة، بما يسهم في نشر الثقافة السينمائية وتعزيز الوعي الفني لدى الجمهور المصري.

يأتي هذا التعاون في إطار رسالة مهرجان الجونة السينمائي، الذي يُعد من أبرز المهرجانات السينمائية في منطقة الشرق الأوسط، والهادف إلى تقديم باقة متنوعة من الأفلام العربية والدولية، وخلق فضاء للتواصل بين الثقافات عبر فن السينما، فضلًا عن مد جسور التعاون بين صناع الأفلام من المنطقة ونظرائهم الدوليين.

مهرجان الجونة السينمائي: منصة للإبداع والتنوع

يُقام المهرجان في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025، ويضم ثلاث مسابقات رسمية (الأفلام الروائية الطويلة، الوثائقية الطويلة، والقصيرة)، إلى جانب برنامج الاختيار الرسمي خارج المسابقة، والبرنامج الخاص. ويعرض المهرجان نحو 70 فيلمًا من أحدث وأبرز الإنتاجات العالمية والعربية، وتصل قيمة جوائزه إلى 230 ألف دولار أمريكي، إضافة إلى الجوائز العينية (نجمة الجونة والشهادات). كما يواصل المهرجان تقديم جائزة سينما من أجل الإنسانية للأفلام الطويلة ذات البعد الإنساني، وجائزة نجمة الجونة الخضراء المخصصة للأفلام المعنية بقضايا البيئة.

ومن خلال ذراعه الصناعي سيني جونة، يلتزم المهرجان بدعم الأصوات السينمائية الجديدة، وتعزيز فرص التعاون والإنتاج المشترك، بما يرسخ مكانته كأحد المحركات الفاعلة في تطوير صناعة السينما العربية.

