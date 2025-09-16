الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

بـ 10 أفلام، مهرجان الجونة يواصل تعاونه مع سينما زاوية للعام الثالث على التوالي

مهرجان الجونة، فيتو
مهرجان الجونة، فيتو

يواصل مهرجان الجونة السينمائي تعاونه مع سينما زاوية للعام الثالث على التوالي، حيث سيعرض 10 أفلام مختارة من أفلام المهرجان لجمهور القاهرة، وذلك في الفترة من 19  حتى 25 أكتوبر المقبل.

سينما "زاوية" إحدى أبرز دور العرض المتخصصة في الأفلام المستقلة في مصر، إذ تستهدف جمهورًا نوعيًا شغوفًا بالسينما بعيدًا عن السوق التجارية التقليدية، كما تتيح على مدار العام مجموعة واسعة من الأعمال السينمائية القادمة من المنطقة العربية وأوروبا، إضافة إلى أفلام من مهرجانات دولية بارزة، بما يسهم في نشر الثقافة السينمائية وتعزيز الوعي الفني لدى الجمهور المصري.

 

يأتي هذا التعاون في إطار رسالة مهرجان الجونة السينمائي، الذي يُعد من أبرز المهرجانات السينمائية في منطقة الشرق الأوسط، والهادف إلى تقديم باقة متنوعة من الأفلام العربية والدولية، وخلق فضاء للتواصل بين الثقافات عبر فن السينما، فضلًا عن مد جسور التعاون بين صناع الأفلام من المنطقة ونظرائهم الدوليين.

مهرجان الجونة السينمائي: منصة للإبداع والتنوع

يُقام المهرجان في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025، ويضم ثلاث مسابقات رسمية (الأفلام الروائية الطويلة، الوثائقية الطويلة، والقصيرة)، إلى جانب برنامج الاختيار الرسمي خارج المسابقة، والبرنامج الخاص. ويعرض المهرجان نحو 70 فيلمًا من أحدث وأبرز الإنتاجات العالمية والعربية، وتصل قيمة جوائزه إلى 230 ألف دولار أمريكي، إضافة إلى الجوائز العينية (نجمة الجونة والشهادات). كما يواصل المهرجان تقديم جائزة سينما من أجل الإنسانية للأفلام الطويلة ذات البعد الإنساني، وجائزة نجمة الجونة الخضراء المخصصة للأفلام المعنية بقضايا البيئة.

ومن خلال ذراعه الصناعي سيني جونة، يلتزم المهرجان بدعم الأصوات السينمائية الجديدة، وتعزيز فرص التعاون والإنتاج المشترك، بما يرسخ مكانته كأحد المحركات الفاعلة في تطوير صناعة السينما العربية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجونة السينمائي مهرجان الجونة السينمائي نجمة الجونة الخضراء مهرجان الجونة سينما زاوية

الأكثر قراءة

إجبار إثيوبيا على تصريف المياه من سد النهضة، وخبراء يكشفون زيادة التدفقات في النيل

وزير التعليم: 5 آلاف جنيه لكل مدير مدرسة شهريا لتوفير عمال و1000 حافز للمعلمين

هنخسر كتير، توفيق عكاشة يطالب بتعديل السياسة الخارجية المصرية ويوجه رسالة للمسؤولين في قطر

وزير التعليم يكشف حقيقة تأجيل العام الدراسي الجديد

مفاجأة بشأن الأسورة الملكية المختفية من المتحف المصري بالتحرير

الأجواء تتغير بشكل مفاجئ، تعرف على تفاصيل طقس الأربعاء

ماريان خوري: 60 فيلما من 42 دولة بالدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي (فيديو)

كيفية قضائها، كل ما تريد معرفته عن أحكام قضاء الصلوات الفائتة

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تواصل ارتفاعها وقفزة في البامية وانخفاض الليمون

مد مهلة استلام شقق فالي تاورز بمدينة حدائق أكتوبر، اعرف الموعد الجديد

شروط نقل وزراعة الأعضاء البشرية من المصريين للأجانب وفق القانون

سعر السمك اليوم، انخفاض كبير بالبوري والجمبري وارتفاع 10 جنيهات في الكابوريا

المزيد

انفوجراف

مخالفات أدت إلى إغلاق دار "زهرة مصر" (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيفية قضائها، كل ما تريد معرفته عن أحكام قضاء الصلوات الفائتة

دعوة الغريب مستجابة، ما حقيقة هذه المقولة وهل وردت في حديث شريف؟

من أخلاق الإسلام، تعرف على أهمية الصبر وأنواعه في القرآن والسنة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads