بيان من سينما زاوية بشأن واقعة الاعتداء على المخرج الشاب محمود يحيى

ردت إدارة سينما زاوية، على واقعة الاعتداء على المخرج محمود يحيى أمام السينما وهو يحمل بوستر فيلمه معتصما؛ بسبب منع عرض فيلمه اختبار مريم.

وقالت سينما زاوية في بيان لها: "بيان توضيحي واعتذار عن الواقعة الخاصة بالمخرج محمود يحيى.. نودّ أن نوضح لجمهورنا أن ما جرى هو سلوك مرفوض تماما ولا يمثل قيم ومبادئ زاوية، سواء على المستوى الفردي أو المؤسّسي".



وأضافت: “تتعامل إدارة زاوية مع هذه المسألة بجدية كاملة، وقد قمنا بالفعل بتقديم اعتذار مباشر وواضح إلى المخرج على الصعيد الشخصي وعلنًا ونكرر اعتذارنا مؤكدين احترامنا الكامل لحقّه في التعبير عن رأيه ومطالبه”.



وتابعت: “كما نعتذر أيضًا لجمهورنا عن هذا التصرف، ونؤكّد أنه تصرّف فردي لا يعكس بأيّ حال من الأحوال توجّهنا أو ما نؤمن به من مبادئ تحرص على احترام حرية التعبير، وخلق مساحة آمنة للجميع”.



وواصت في بيانها: "نعمل حاليًا على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم حدوث مثل هذه الواقعة والتأكّد من التزام كافة أفراد الفريق بها، كما نتّخذ خطوات عملية لضمان عدم تكرار مثل هذه المواقف مستقبلًا نُقدّر ثقة جمهورنا بنا، ونلتزم بالتحسن المستمر من أجل بيئة أكثر احترامًا وآمانًا".



وكان المخرج الشاب محمود يحيى، أثار الجدل خلال الساعات الماضية، بعد اعتصامه أمام سينما زاوية، عقب رفض السينما عرض فيلمه الأول "اختيار مريم".

ونشر محمود يحيى مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، معلقًا: "دي كانت أول وقفة احتجاجية قدام سينما زاوية للمطالبة بعرض فيلمي اختيار مريم، وتم الاعتداء عليا وتهديدي من قبل عمال السينما لمجرد اني رفعت بوستر فيلمي وقعدت على رصيف المشاة".

وأضاف: "لم أهتف ولم أتظاهر ولم أعتدي على ملكية أي حد، بالعكس تم الاعتداء علي وتسببوا في جرح سطحي في الإصبع وكسرولي ستاند البوستر. لما بعت اللي حصل لإدارة السينما لم ألق أي تعليق، أنا مستمر في المطالبة بحقي في فرصة عادلة ومتكافئة لفيلمي.. والله من وراء القصد وهو حسبي ووكيلي. الحمد لله".

