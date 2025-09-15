أمير رمسيس ينتقد مخرج "اختيار مريم": "ليه نفرض فيلم بالعافية على قاعة عرض"

علق المخرج أمير رمسيس على واقعة احتجاج المخرج الشاب محمود يحيى أمام سينما "زاوية"، حيث انتقد رمسيس تصرف يحيى، معبرًا عن استيائه من منطق "فرض الفيلم بالعافية" على قاعات العرض.

فكتب المخرج أمير رمسيس منشورًا على صفحته بموقع "فيسبوك" استنكر فيه تصرف المخرج الشاب وبعض المتضامنين معه. قال رمسيس: "بعيدًا عن التصرف العنيف غير المدروس من شباب زاوية، الحقيقة مش فاهم استحقاقية مخرج في فرض فيلمه بالعافية على قاعة عرض أو موزع".

وأضاف أنه يحترم المجهود الذي بذله يحيى في صناعة فيلمه بشكل مستقل، ولكنه لا يفهم طلب التضامن والاعتصام أمام السينما، أو وضع ملصق الفيلم بالقوة أمام القاعة.

كما انتقد رمسيس موقف بعض المتضامنين الذين هاجموا سينما "زاوية" بمنطق "لماذا لم تعرضوا الفيلم؟"، واصفًا هذا المنطق بـ"الأخرق".

وشبه هؤلاء بـ"الصناع الهواة" الذين يطاردون مبرمجي المهرجانات لطلب تقارير عن أسباب عدم اختيار أفلامهم، أو بالمخرجين الذين يرسلون رسائل سب للمهرجانات العربية لتجاهلها أفلامهم.

مخرج اختيار مريم يحتج أمام سينما زاوية

وجاء ذلك بعد أن قام المخرج محمود يحيى، مخرج فيلم "اختيار مريم"، بتنظيم وقفة احتجاجية فردية أمام سينما "زاوية" بوسط القاهرة، مطالبًا بعرض فيلمه.

وعبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، كتب يحيى تفاصيل الواقعة، موضحًا أنه تعرض للاعتداء من قبل عمال السينما الذين قاموا بتهديده، وجرحوا إصبعه، وكسروا حامل الملصق (البوستر) الخاص بالفيلم، وذلك لمجرد رفعه لبوستر الفيلم والجلوس على الرصيف.

وأكد يحيى أنه لم يقم بالهتاف أو التظاهر، بل كان يحتج سلميًا، ولكنه لم يتلقَ أي رد من إدارة السينما بعد إبلاغهم بما حدث. وختم منشوره بتأكيد استمراره في المطالبة بـ"فرصة عادلة ومتكافئة" لفيلمه.

مخرج فيلم اختيار مريم أمام سينما زاوية، فيتو

فيلم "اختيار مريم"

فيلم "اختيار مريم" هو عمل سينمائي يناقش قضايا اجتماعية في إطار من الكوميديا السوداء. تدور أحداثه خلال يوم واحد حول أسرة مصرية تتعرض ربة الأسرة فيها، "مريم"، لإغراء مالي كبير يمكن أن يحل أزمة الأسرة.

ومع مرور الوقت، يكتشف المشاهد أن مشكلات الأسرة أعمق بكثير من مجرد أزمة مالية. الفيلم من بطولة محمد رضوان، رشا سامي، جنا صلاح، أحمد أبو زيد، وأحمد سيف، بالإضافة إلى عدد من الوجوه الشابة الأخرى.

