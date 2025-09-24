الأربعاء 24 سبتمبر 2025
لأول مرة، عرض فيلم "سعاد" بسينما زاوية

يُعرض الفيلم المصري "سعاد"، للمخرجة أيتن أمين، لأول مرة في السينما المصرية ضمن برنامج "عشرين سنة فيلم كلينك"، وذلك يوم الجمعة الموافق 26 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً، بسينما "زاوية".

الفيلم، الذي أُنتج عام 2020، لم يسبق عرضه تجاريًا في دور السينما المصرية، إلا أنه حقق حضورًا دوليًا لافتًا. فقد اختير للمشاركة في الدورة الافتراضية لـمهرجان "كان" السينمائي، كما عُرض في قسم "البانوراما" بمهرجان "برلين" السينمائي عام 2021. ونالت بطلتا الفيلم، بسنت أحمد وبسملة الغايش، جائزة أفضل تمثيل في الدورة العشرين لمهرجان "تريبيكا".

فيلم سعاد

تدور أحداث "سعاد" حول مجموعة من المراهقات في دلتا مصر، ويطرح الفيلم تساؤلات هامة حول الهوية والعلاقات وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الجيل الجديد. الفيلم من تأليف محمود عزت وسيناريو أيتن أمين.

وعقب العرض، من المقرر أن تقام جلسة نقاش مفتوحة مع مخرجة الفيلم أيتن أمين، يديرها المخرج والكاتب يوسف هشام، للحديث عن كواليس صناعة الفيلم.

