بينهم رضيعة، إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بالوادي الجديد

أصيب 3 من أسرة واحدة، في حادث مروري، بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.



تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد وصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الفرافرة المركزي.



وتبين انقلاب سيارة ملاكي بمدخل مدينة الفرافرة، أسفر عن إصابة كل من "محمد مصطفى حسن 36 عامًا، وزوجته آية محمد مصطفى، 25 عامًا، وابنتهما جودي محمد مصطفى، 6 أشهر.



انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابين لمستشفى الفرافرة المركزي، لتلقي العلاج، فيما جرى تحويل الزوجة لمستشفى الأزهر بأسيوط لاستكمال العلاج، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.