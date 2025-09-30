الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
مصرع شاب في تصادم تروسيكل بميكروباص في الوادي الجديد

مديرية أمن الوادي
مديرية أمن الوادي الجديد، ڤيتو

لقى شاب مصرعه، صباح اليوم الثلاثاء، في حادث مروري، بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من شركة يفيد وصول جثمان شاب لمشرحة مستشفى الداخلة العام توفى في حادث مروري.

تبين وفاة محمود حسن عثمان، ٣٥ عاما، في تصادم تروسيكل بسيارة ميكروباص في الطريق الدائري بمدينة موط بالداخلة.


انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت جثة المتوفى لمشرحة مستشفى الداخلة العام.

تحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

