الأربعاء 01 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتي نقل بطريق الفرافرة–البحرية

إصابة 5 اشخاص في
إصابة 5 اشخاص في تصادم سيارتي نقل، فيتو

أصيب 5 أشخاص، في حادث مروري، منذ قليل، بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد


تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الفرافرة المركزي. 


تبين تصادم سيارة ربع نقل مع أخرى نصف نقل بطريق "الفرافرة –الواحات البحرية“ منطقة الكيلو 60 من الطريق أسفر عن إصابة ”عبد الله أحمد حسن 61 عامًا،  بكسر في مفصل الفخذ الأيمن، وجرى تحويله إلى مستشفى جامعة الأزهر  بأسيوط، السيدة عبد المقصود إبراهيم 55 عامًا سعدية عامر منصور 65 عامًا، حسن أحمد حسن 70 عامًا، محاسن عبد الخالق عبد الغفار 49 عامًا.


انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقلت المصابين لمستشفى الفرافرة المركزي، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تحرر محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ادارة شرطة النجدة الواحات البحرية الوادى الجديد حادث مروري جامعة الازهر باسيوط محافظة الوادى الجديد مستشفى جامعة الأزهر مستشفي الفرافرة المركزي

الأكثر قراءة

أتلتيكو مدريد يكتسح فرانكفورت بخماسية في دوري أبطال أوروبا

توابع زلزال القمة، لاعبو الزمالك يعلنون الإضراب ويرفضون خوض التدريبات

أتليتكو مدريد يتقدم بثلاثية على فرانكفورت بالشوط الأول في دوري أبطال أوروبا

منتخب مصر يخسر بثنائية أمام نيوزيلندا ويقترب من وداع مونديال الأندية

شاهد، برومو لقاءات باسم يوسف مع الإعلامي أحمد سالم في كلمة أخيرة على ON

ماذا لو رفضت حماس خطة ترامب؟ مصطفى الفقي يجيب

جون إدوارد يتمسك بفيريرا مؤقتا، والبديل محلي حال رحيله

بعد 3 أيام من الواقعة، تجدد تصاعد الأدخنة من موقع حريق الحميدي ببورسعيد

خدمات

المزيد

أسعار الأرز اليوم الثلاثاء

تبدأ من 36 ألف جنيه للطن، أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 30-9-2025

سعر القصدير عالميا اليوم الثلاثاء

أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 1 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية النسر في المنام وعلاقتها بالوصول إلى مكانة مرموقة

خبير أصوات: محمد الكحلاوي لم يكن مجرد منشد بل دراسات متكاملة في النغم (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads