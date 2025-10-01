إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتي نقل بطريق الفرافرة–البحرية

أصيب 5 أشخاص، في حادث مروري، منذ قليل، بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.



تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الفرافرة المركزي.



تبين تصادم سيارة ربع نقل مع أخرى نصف نقل بطريق "الفرافرة –الواحات البحرية“ منطقة الكيلو 60 من الطريق أسفر عن إصابة ”عبد الله أحمد حسن 61 عامًا، بكسر في مفصل الفخذ الأيمن، وجرى تحويله إلى مستشفى جامعة الأزهر بأسيوط، السيدة عبد المقصود إبراهيم 55 عامًا سعدية عامر منصور 65 عامًا، حسن أحمد حسن 70 عامًا، محاسن عبد الخالق عبد الغفار 49 عامًا.



انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقلت المصابين لمستشفى الفرافرة المركزي، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تحرر محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

