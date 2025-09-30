الأربعاء 01 أكتوبر 2025
محمد منير يوجه رسالة مؤثرة لـ شيرين عبد الوهاب

وجه  الفنان محمد منير رسالة للمطربة شيرين عبد الوهاب، قائلا: “خدى بالك من نفسك لأن جمهورك محتاجك أكثر من نفسك".

 

وقال خلال لقائه ببرنامج "الصورة"، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، المذاع على فضائية "النهار": أن أغنية "أنا خايف"، أحضرها كمال الطويل للراحل عبد الحليم حافظ، موضحا أن عبد الحليم حافظ توفى في 1975، وغنيت هذه الأغنية عام 1978".


وأضاف: " الزمن سرقني، ولم أكون اسرة، ولكن عائلتي كبيرة جدا، ودموعي قريبة، وابكي عندما أفقد عزيز،"، موضحا: " هناك محطات كثيرة تركت أثرا سيئا فى حياتي، وأخرى تحقق فرحة".


وأوضح: " أنا فنان الناس رشحتني للغناء، وليس العكس  وكان لدي ثقة بأني سأنجح لأن مشروعي الغنائي كان مختلف عن مشاريع أبناء جيلي من المطربين، وأنا أول من سهل أرتداء المطربين لملابسهم أثناء الغناء وتخليهم عن ارتداء البدل".
 

وتابع: نصيحتي للجيل الجديد اختار الكلمة الحلوة، ولا تركز على شراء العربية والفيلا".

