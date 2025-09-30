محمد منير يوجه رسالة مؤثرة لـ شيرين عبد الوهاب

وجه الفنان محمد منير رسالة للمطربة شيرين عبد الوهاب، قائلا: “خدى بالك من نفسك لأن جمهورك محتاجك أكثر من نفسك".

وقال خلال لقائه ببرنامج "الصورة"، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، المذاع على فضائية "النهار": أن أغنية "أنا خايف"، أحضرها كمال الطويل للراحل عبد الحليم حافظ، موضحا أن عبد الحليم حافظ توفى في 1975، وغنيت هذه الأغنية عام 1978".



وأضاف: " الزمن سرقني، ولم أكون اسرة، ولكن عائلتي كبيرة جدا، ودموعي قريبة، وابكي عندما أفقد عزيز،"، موضحا: " هناك محطات كثيرة تركت أثرا سيئا فى حياتي، وأخرى تحقق فرحة".



وأوضح: " أنا فنان الناس رشحتني للغناء، وليس العكس وكان لدي ثقة بأني سأنجح لأن مشروعي الغنائي كان مختلف عن مشاريع أبناء جيلي من المطربين، وأنا أول من سهل أرتداء المطربين لملابسهم أثناء الغناء وتخليهم عن ارتداء البدل".



وتابع: نصيحتي للجيل الجديد اختار الكلمة الحلوة، ولا تركز على شراء العربية والفيلا".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.