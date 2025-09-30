محمد منير يكشف تفاصيل حالته الصحية
أكد المطرب محمد منير حبه للغناء قائلا: " أنا أتنفس غناء، وليس لدي مطرب مفضل، ولكن كل ما يهمني الأغنية الجميلة".
وعن حالته الصحية قال الكينج خلال لقائه ببرنامج "الصورة"، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، المذاع على فضائية "النهار": " قبل كل سفرية للخارج، أقوم ببعض التحاليل والأشعة للاطمئنان على حالتي الصحية، ولكن السوشيال ميديا تقوم بتضخيم الأمور"، موضحا: " لا يوجد مستشفى واحد فى مصر فيه نقطة دم لي، لهذا السبب أسافر للخارج لإجراء بعض الفحوصات الطبية".
وأضاف: " أعشق الجمال وانهزم لصالح الموسيقى، وكل ما أسعى إليه، هو أن أستمع للموسيقى"، موضحا: " كنت أتمنى أن يشاهد والدي ووالدتي نجاحي فى الغناء، ولكن الموت كان أقرب منهم لي".
وعن تواجد بعض الكتل الحجرية فى منزله، أوضح: " أملك منزلا جميلا فى أسوان، مبنيا من الصخور الجيرية التى يعود عمرها إلى 7 ملايين سنة مضت وفقا لما ذكره بعض المتخصصين لي".
