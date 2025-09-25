كلام الناس، أسما شريف منير تكشف سر ارتدائها الحجاب (فيديو)

كشفت أسما شريف منير، عن سبب ارتدائها الحجاب مؤخرًا وقالت: "كنت خايفة أوي آخد القرار دا علشان لو حد أخد القرار دا ويرجع فيه آخره يكون في دايرته، لكن أنتِ معاكِ ملايين في القرار فلما بترجعي فيه أنتِ بتسمعي كل الكلام وكلام الناس همني جدًّا".

وكان الفنان شريف منير علق على قرار ارتداء ابنته أسما، الحجاب، حيث نشر شريف صورة لابنته بالحجاب، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "ألف مبروك لبنتي الحبيبة أسما ربنا يثبتك ويرضى عنك يا حبيبتي".

وأعلنت الإعلامية أسما شريف منير ارتداءها الحجاب، وذلك بعد ثلاثة أشهر من زواجها، حيث نشرت أسما عددًا من الصور عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام، وهي مرتدية الحجاب، وكتبت معلقة: "الحمد لله ما كانش عندي غير طرحة واحدة وطقم واحد بس يليق بالخطوة دي بس كنت حاسة من جوايَ أن دي الخطوة الصح".

وأعلنت أسما شريف منير في شهر يونيو الماضي، عقد قرانها على خطيبها الذي أعلنت الارتباط به خلال شهر مارس الماضي.

وتم عقد القران في أول أيام عيد الفطر، في جو عائلي اقتصر على عدد محدود جدًّا من المقربين، ثم احتفلا بعدها بعدة اسابيع بالزفاف.

أسما شريف منير وطليقها

وكانت الفنانة أسما شريف منير وجهت عبر حسابها الشخصي على موقع الصور الشهير "إنستجرام" رسالة إلى طليقها الأول محمود السكري والد ابنتهما “لارا”.

ونشرت أسما شريف منير صورًا تجمعها به وبابنتهما وعلقت عليها قائلة: "الأب المحترم، السند والضهر دي ذكريات بحوشها لك عشان تعرفي قد إيه باباكِ راجل وأب حقيقي بمعنى الكلمة، واقف مهتم بكل خطوة كأنه كأس العالم".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.