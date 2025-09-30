الأربعاء 01 أكتوبر 2025
محمد منير: بسمع ويجز والمهرجانات لكنها لا تسكن قلبي

محمد منير، فيتو
محمد منير، فيتو

أكد الفنان محمد منير، أن سبب انتشار الحروب فى العالم يرجع إلى رحيل عمالقة الفن والشعر، من صلاح جاهين والأبنودي، وغيرهم.


قال خلال لقائه ببرنامج "الصورة"، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، المذاع على فضائية "النهار": " حياتي كلها مضمون لم أتنازل عنه، وقد يكون بعض المطربين من نوع الحبيبة، بعض الشيء".


وأضاف: " أسمع المطرب ويجز، وسعيد بتعاملي مع الجيل الجديد، وفاتح يدي لهذا الجيل، ففى فترة بداياتي الفنية ساعدني رواد وعمالقة الغناء فى مصر".

 موضحا: " من حق كل واحد يغني، ولكن ليس من حق أى شخص ينجح، وأحيانا أستمع لأغاني المهرجانات، واستمتع لأن هذا حجم ثقافة مطربيها، ولا تسكن هذه الأغاني قلبي".


وأوضح: " مصر مع بداية كل قرن جديد تهتز فيه الأغنية، فهي دي مصر، كل بداية قرن ونهاية قرن تظهر أغان مسلية، وبدون مضمون، لذلك قررت أن أكون مغني صاحب مضمون"، مضيفا: " لن نستطيع أن ننسى سيد درويش وعبد الحليم حافظ وصلاح جاهين وكانوا أعضاء غير معلنين فى مجلس قيادة الثورة".
 

وأكد أن محطات النجاح لديه كثيرة، لافتا: “ لا أستطيع أن أحدد أغنية بعينها ناجحة، ولكن أغنية ضي، حققت نجاحا كبيرًا، والأغنية كانت تجربة جديدة على السينما المصرية".

