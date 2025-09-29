الإثنين 29 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

محمد منير ضيف لميس الحديدي في برنامج الصورة على قناة النهار (صور)

محمد منير
محمد منير

أجرت لميس الحديدي  حوارًا خاصًا مع المطرب محمد منير فى منزله بمدينة الشيخ ازيد، حيث تحدث فيه عن نشاطه الفنى الأخير وأغنياته الجديدة ومنها أغنية فيلم "ضى" 

 

وكشف منير لأول مرة عن تفاصيل مهمة من مسيرته الإنسانية والفنية وكيف تمكن من التجديد واجتذاب الأجيال الجديدة،كما تحدث عن تقييمه   للغناء فى الوقت الحالى وآرائه في الجيل الجديد من المطربين. 

يُعرض الحوار فى التاسعة والنصف غدًا الثلاثاء فى برنامج " الصورة " مع لميس الحديدي على قناة النهار.

 

 

من جانب آخر احتفل الكينج محمد منير بزفاف ابنة شقيقته، بحضور  لفيف من الفنانين والأهالي، ويعد هذا الظهور الأول للكينج بعد تعرضه لوعكة صحية.


حرص الكينج محمد منير على أن يطمئن الجمهور على حالته الصحية، مؤكدا أنه بصحة جيدة بالوقت الحالي.

 

الكينج محمد منير

وأكد منير في تصريحات له: "أنه يتابع دعم الجمهور له بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا في حديثه أن الجمهور هو السند الحقيقي لأي فنان.

ومن ناحية أخري، أعرب مطرب الراب ويجز عن حبه وتقديره للفنان الكبير محمد منير، مؤكدًا أنه مصدر إلهام له حيث ترك الكينج بصمة كبيرة في حياته.

 

 

وكتب مغني الراب ويجز عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" رسالة شكر للكينج، فقال: “شكرًا كلمة قليلة جدًا على البصمة اللي سبتها فيا وفينا كلنا، أنت حبيبي ومصدر إلهامي يا كينج، مصر كلها بتعشقك وأنت في قلوب كل الناس ليك مكانة خاصة”.

 

 

 

وتابع ويجز: "ولو بديت كلام عنك عمري ما هخلص ومش هوفيك حقك، صدق من قال عليك ملك".

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محمد منير لميس الحديدي اخبار الكينج محمد منير

الأكثر قراءة

تريزيجيه يقود الهجوم، عماد النحاس يعلن تشكيل الأهلي أمام الزمالك في القمة

الدوري المصري، تعادل سلبي بين الجونة وسيراميكا في الشوط الأول

ماذا قال الفريق محمد عباس حلمي بعد فوزه برئاسة حزب حماة الوطن

البيت الأبيض يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة من اتفاق غزة

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

10 صور ترصد زيارة محمد بن زايد إلى مصر ولقاء السيسي

قطعت رزقي وأنا مظلوم، رسالة مؤثرة لموظف مطرود من عمله أمام المسجد الحرام (فيديو)

بيزيرا والدباغ يقودان هجوم الزمالك أمام الأهلي في قمة الدوري

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

هذا النوع بـ 25 جنيها، تعرف على أسعار الأرز في الأسواق اليوم

انخفاض 6 أصناف أبرزها الطماطم والليمون، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

تعرف على العقارات التي لا تخضع للضريبة العقارية وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل إقامة "الحضرة" حلال أم حرام؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل تصح صلاة الفرض أثناء التنقل بالسيارة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

قبل قمة الأهلي والزمالك، الأزهر يحذر من تطبيقات المراهنات ويصفها بـ القمار المحرم

المزيد
الجريدة الرسمية
ads