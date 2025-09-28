الأحد 28 سبتمبر 2025
أخبار مصر

جولة تفقدية مفاجئة لوزير التعليم بمدارس محافظة الغربية

محمد عبد اللطيف وزير
محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، فيتو

يجري محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جولة تفقدية مفاجئة بعدد من مدارس محافظة الغربية لمتابعة انتظام العملية التعليمية وحضور الطلاب وتسليم الكتب لمختلف المراحل الدراسية.

وشملت الجولة عددا من المدارس بإدارة سنطة التعليمية وإدارة شرق طنطا التعليمية.

وأعلن محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2025/ 2026، والذي بدأ في 20 سبتمبر 2025 وينتهي في 11 يونيو 2026، بواقع 36 أسبوعًا دراسيًّا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين، حيث بدأ الفصل الدراسي الأول في 20 سبتمبر 2025 وحتى 22 يناير 2026.

وأوضح أن امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل تبدأ يوم السبت الموافق 10 يناير 2026، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 7 فبراير 2026 إلى الخميس الموافق 11 يونيو 2026 على أن يكون موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل يوم السبت الموافق 16 مايو 2026.

