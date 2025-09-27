السبت 27 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إخلاء سبيل مستأجري مصبغة المحلة بكفالة مالية

إخلاء سبيل
إخلاء سبيل

قررت النيابة العامة بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية اليوم السبت، إخلاء سبيل كل من مجدي البشيشي وأحمد البشيشي ومحمد شاكر مستأجري المصبغة التي شهدت حادث الحريق المروع بالمنطقة الصناعية ،وذلك بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه لكل منهم لحين استكمال التحقيقات في الواقعة.

وزير العمل ومحافظ الغربية يزوران المصابين في حريق مصنع المحلة (صور)

وزير العمل يصل الغربية لتفقد موقع حريق مصنع المحلة

وكانت مدينة المحلة الكبرى قد شهدت قبل أيام حادثًا مأساويًا، إثر اندلاع حريق هائل داخل أحد المصانع بالمنطقة الصناعية، أسفر عن وفاة 14 شخصًا وإصابة 35 آخرين بإصابات متنوعة ما بين حروق وكسور واختناقات، فضلًا عن انهيار جزء من المبنى وسط جهود مكثفة من قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق وإنقاذ المصابين.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها لكشف ملابسات الواقعة ومحاسبة المسؤولين عن المخالفات والتقصير الذي أدى إلى وقوع هذا الحادث الأليم الذي هز الشارع المصري، وأثار حالة من الغضب والحزن بين الأهالي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

النيابة الإدارية تكشف مفاجآت صادمة عن مصنع المحلة المحترق وتتخذ 3 قرارات هامة

وزير العمل ومحافظ الغربية يزوران المصابين في حريق مصنع المحلة (صور)

وزير العمل يصل الغربية لتفقد موقع حريق مصنع المحلة

الاحتلال يفتح معبر الكرامة بين الأردن والضفة الغربية لمدة ساعتين فقط

الأكثر قراءة

الدوري الإيطالي، يوفنتوس يتأخر أمام أتالانتا 0/1 في الشوط الأول

برايتون يقلب الطاولة على تشيلسي ويخطف فوزا قاتلا 3-1 في الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، تشيلسي يتقدم على برايتون 0/1 في الشوط الأول

أحمد السقا يتعرض لحادث سير أثناء توجهه للإسكندرية

تشكيل المقاولون لمواجهة كهرباء الإسماعيلية في الدوري المصري

الشركة طالبتهم بالدفع أو الفصل، مياه الفيوم تحقق مع 57 محصلا بسبب 15 مليون جنيه عجز بالتوريد

أحمد السقا يكشف تطورات حالته الصحية بعد تعرضه لحادث سير

أتالانتا بـ10 لاعبين يتعادل مع يوفنتوس 1/1 في الدوري الإيطالي

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت

تعرف على سعر الأرز اليوم السبت بالأسواق

طن السلفات يتراجع 1976 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم بالصاغة

المزيد

انفوجراف

7 أفلام تتنافس أمام شباك التذاكر في موسم الخريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شيرين حلمي يوضح مراتب العبادة في "حديث العقل والروح" (فيديو)

هل قول "صدق الله العظيم" بعد قراءة القرآن بدعة؟ أمين الفتوى يجيب

لماذا يحتفل المصريون بمولد الإمام الحسين في شهر ربيع الثاني؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads