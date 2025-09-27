إخلاء سبيل مستأجري مصبغة المحلة بكفالة مالية

قررت النيابة العامة بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية اليوم السبت، إخلاء سبيل كل من مجدي البشيشي وأحمد البشيشي ومحمد شاكر مستأجري المصبغة التي شهدت حادث الحريق المروع بالمنطقة الصناعية ،وذلك بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه لكل منهم لحين استكمال التحقيقات في الواقعة.

وكانت مدينة المحلة الكبرى قد شهدت قبل أيام حادثًا مأساويًا، إثر اندلاع حريق هائل داخل أحد المصانع بالمنطقة الصناعية، أسفر عن وفاة 14 شخصًا وإصابة 35 آخرين بإصابات متنوعة ما بين حروق وكسور واختناقات، فضلًا عن انهيار جزء من المبنى وسط جهود مكثفة من قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق وإنقاذ المصابين.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها لكشف ملابسات الواقعة ومحاسبة المسؤولين عن المخالفات والتقصير الذي أدى إلى وقوع هذا الحادث الأليم الذي هز الشارع المصري، وأثار حالة من الغضب والحزن بين الأهالي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.