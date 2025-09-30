الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
محافظات

بعد 5 أيام من الكارثة، انتشال جثمان جديد من تحت أنقاض مصنع المحلة

اسعاف
اسعاف

نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية اليوم الثلاثاء في العثور على جثمان أحد المواطنين أسفل أنقاض مصنع الملابس المنهار بمدينة المحلة الكبرى، وذلك بعد مرور 5 أيام على اندلاع الحريق الهائل الذي دمر المصنع نتيجة ماس كهربائي، وبذلك ترتفع حصيلة الضحايا إلى 14 حالة وفاة و33 مصابًا.

إخلاء سبيل مستأجري مصبغة المحلة بكفالة مالية

محافظ الغربية يتفقد مصابي مصنع الملابس بمستشفى المحلة العام (صور)

وكشفت التحريات والمعاينة الأولية أن الجثمان الذي جرى انتشاله يعود لمواطن يُدعى "علي" حيث تم نقله إلى مشرحة مستشفى المحلة العام واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية  قد تلقت إخطارًا يفيد باشتعال حريق ضخم داخل مصنع ومصبغة ملابس بالمنطقة الصناعية بالمحلة الكبرى أسفر في البداية عن مصرع 13 شخصًا وإصابة 35 آخرين بإصابات متفرقة.

وبذلت قوات الحماية المدنية جهودًا مكثفة للسيطرة على ألسنة اللهب حيث تمكنت من إخماد النيران وفرض كردون أمني بمحيط المكان لحين انتهاء أعمال التبريد والبحث عن المفقودين فيما تواصل النيابة العامة تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

