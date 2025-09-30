آخر تطورات مرض إمام عاشور وموقفه من العودة لتدريبات الأهلي

قال مصدر داخل النادي الأهلي، إن الفحوصات الطبية التي خضع لها إمام عاشور، لاعب الفريق، أثبتت تعافيه بشكل كامل من الإصابة بفيروس "A" وتحسن حالته الصحية بشكل جيد.

ومن المتوقع أن يخضع عاشور لمزيد من الفحوصات الطبية خلال الفترة المقبلة للاطمئنان على سلامته بنسبة 100% ليعود بعدها إلى تدريبات الفريق الجماعية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة كهرباء الإسماعيلية المقبلة في الدوري الممتاز.

وانتهت مباراة الأهلي والزمالك الليلة الماضية بفوز المارد الأحمر بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري الممتاز

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع كهرباء الإسماعيلية في مباراته المقبلة ببطولة الدوري الممتاز يوم السبت الموافق 4 أكتوبر في تمام الساعة 8 مساء، ضمن الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.