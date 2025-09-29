بعد شكوى مريضة من معهد القلب، الصحة: تحدثت بصوت مرتفع واحتدت على الأطقم الطبية

كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، عن حقيقة الشكوى التي تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي بشأن معهد القلب القومي، وذلك في ضوء ما تم نشره يوم 27 سبتمبر 2025 من شكوى تقدمت بها المواطنة (م.ك.) ضد المعهد.

تفاصيل الشكوى

تضمنت الشكوى التي نشرتها المواطنة اعتراضًا على سوء المعاملة التي تعرضت لها في قسم الاستقبال بمعهد القلب القومي. حيث أشارت إلى عدة نقاط رئيسية منها:

تأخر في تقديم الخدمة الطبية.

سوء نظافة السرير المخصص لإجراء رسم القلب.

عدم الاستجابة للطلبات المقدمة.

أسلوب غير لائق من قبل الموظفين.

كما طالبت بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المسؤولين عن الحادثة.

التحقيقات الداخلية ومراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة للواقعة

بناءً على التحقيقات الداخلية ومراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة للواقعة، أوضح الدكتور حسام عبد الغفار أنه تبين من التسجيلات أن المواطنة وصلت إلى قسم الاستقبال في تمام الساعة 8:55 مساءً.

فور وصولها، تم توجيهها مباشرة لإجراء رسم قلب، وكان هناك أكثر من سرير جاهز للاستخدام.

وفيما يخص اعتراضها على نظافة السرير، قامت الوزارة بتطهيره بالكحول ثلاث مرات استجابةً لطلبها، لكنها رفضت استخدامه رغم ذلك.

وبعد إخلاء المكان من قبل الطاقم الطبي، قامت المواطنة بتصوير السرير باستخدام هاتفها المحمول.

تفاصيل أخرى بشأن الواقعة

أظهرت التسجيلات أن المواطنة تحدثت واحتدت بدون سبب واضح وتحدثت بصوت مرتفع، رغم محاولات الطاقم الطبي المتكررة لتهدئتها وتقديم الخدمة المطلوبة.

كما تم اصطحابها إلى مكتب المدير الإداري لمناقشة الأمر، إلا أنها استمرت في الاحتداد والتحدث بصوت مرتفع دون تقديم شكوى محددة أو تفاصيل واضحة.

ومن الجدير بالذكر أن المواطنة مكثت في قسم الاستقبال لأكثر من ربع ساعة دون تحديد طلب واضح أو احتياج طبي محدد.

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة أن الوزارة تتعامل بجدية مع جميع الشكاوى المقدمة من المواطنين وتحرص على تقديم أفضل خدمة صحية في جميع منشآتها.

كما أكد أن الوزارة ستواصل متابعة الإجراءات لضمان تقديم خدمة صحية عالية الجودة للمواطنين، مع التزامها بمحاسبة أي شخص يثبت تقصيره في تقديم الخدمة.

