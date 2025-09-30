الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

حماس معلقة على عملية الدهس: شعبنا لن يصمت على جرائم الاحتلال

عملية دهس بالأراضي
عملية دهس بالأراضي المحتلة، فيتو

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء: إن عملية الدهس تؤكد رسالة شعبنا المقاوم الذي لن يصمت أبدا على جرائم الاحتلال.

حماس تعلق على عملية الدهس 

وأضافت حركة حماس: ننعى منفذ العملية ونؤكد أن دماءه الطاهرة ستعبد طريق الحرية التي لن نحيد عنها وتضحيات الشهداء ستبقى وقودا لطريق العودة ودحر الاحتلال.


 وتابعت: إرادة شعبنا ستظل عصية على الكسر مهما بلغت آلة الإجرام الصهيونية.


 واستطردت: عمليات المقاومة المتصاعدة رسالة واضحة بأن شعبنا لن يقف مكتوف الأيدي وبطش الاحتلال سينقلب عليه وبالا وذعرا.

