حماس معلقة على عملية الدهس: شعبنا لن يصمت على جرائم الاحتلال

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء: إن عملية الدهس تؤكد رسالة شعبنا المقاوم الذي لن يصمت أبدا على جرائم الاحتلال.

حماس تعلق على عملية الدهس

وأضافت حركة حماس: ننعى منفذ العملية ونؤكد أن دماءه الطاهرة ستعبد طريق الحرية التي لن نحيد عنها وتضحيات الشهداء ستبقى وقودا لطريق العودة ودحر الاحتلال.



وتابعت: إرادة شعبنا ستظل عصية على الكسر مهما بلغت آلة الإجرام الصهيونية.



واستطردت: عمليات المقاومة المتصاعدة رسالة واضحة بأن شعبنا لن يقف مكتوف الأيدي وبطش الاحتلال سينقلب عليه وبالا وذعرا.

