الصحة تنظم تدريبًا للأطباء ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة

د.محمد حساني
د.محمد حساني

 نظمت وزارة الصحة والسكان، تدريبًا موسعًا ضمن أنشطة المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة، إحدى مبادرات الصحة العامة تحت مظلة “100 مليون صحة”، وذلك على مدار يومي 28 و29 سبتمبر 2025.

وشارك في التدريب الأطباء العاملون بالمبادرة من مديريات الشؤون الصحية بالقاهرة والجيزة والقليوبية، إلى جانب أطباء من المستشفيات الجامعية، والهيئة العامة للتأمين الصحي، والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، والمؤسسة العلاجية. 

كما حاضر في البرنامج نخبة من الأساتذة والاستشاريين من كبرى الجامعات والمراكز الطبية في مصر.

تعزيز قدرات الأطباء على التشخيص المبكر والتعامل مع حالات الأمراض الوراثية النادرة

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن التدريب يهدف إلى تعزيز قدرات الأطباء على التشخيص المبكر والتعامل مع حالات الأمراض الوراثية النادرة، إلى جانب تعريف الفرق الطبية بمسار الإحالة داخل المبادرة وخطوات المتابعة، وضمان توحيد الرسالة العلمية من خلال محتوى تدريبي معتمد.

وأكد الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لشئون مشروعات ومبادرات الصحة العامة، أهمية الشراكة الفعالة بين الوزارة وشركة سانوفي مصر، في تمكين التعليم الطبي المستمر والارتقاء بالمنظومة الصحية.

وأشار إلى ريادة مصر في ملف الأمراض الوراثية والنادرة منذ عام 1999، وأنها من الدول الرائدة في تنفيذ برامج الكشف المبكر لحديثي الولادة، مما يعكس التزام الدولة بتأمين مستقبل صحي للأجيال القادمة.

الصحة: 340 مركزًا للوقاية من السعار على مستوى الجمهورية يتردد عليها مليون مواطن سنويا

وول ستريت جورنال: الرئيس الصيني يقترب من إقناع ترامب بعزل تايوان

من جانبها، أعلنت الدكتورة منى خليفة، رئيس الإدارة العامة للمبادرات الصحية، توفير فرص لحضور فعاليات ومؤتمرات علمية للأمراض الوراثية والنادرة لـ10 أطباء من الأعلى في التقييم النهائي للتدريب.

