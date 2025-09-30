الغيابات تسيطر على قمة برشلونة وسان جيرمان بدوري أبطال أوروبا.. الإصابة تفرض غياب أفضل لاعب في العالم ومعاناة في النادي الكتالوني

تتَّجه أنظار محبي كرة القدم، الأربعاء، إلى مباراة قمة دوري أبطال أوروبا بين فريق باريس سان جيرمان الفرنسي حامل اللقب، وبرشلونة الإسباني، بطل الليجا ضمن منافسات الجولة الثانية من دورالمجموعات.

برشلونة ضد باريس سان جيرمان

على الملعب الأولمبي في مونتجويك، وبانتظار عودة الفريق الكتالوني إلى كامب نو، يواجه سان جيرمان أحد أبرز اختباراته الموسم الجاري في ظل أزمة إصاباتٍ، تُثقل كاهل فريق العاصمة الفرنسية، إذ يتقدم قائمة المصابين نجمه عثمان ديمبيلي، المتوَّج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبٍ في العالم أخيرًا، بعد عروضه الكبيرة الموسم الماضي الذي شهد تسجيله 35 هدفًا.

غياب عثمان ديمبلي

ويغيب ديمبيلي عن مواجهة فريقه السابق الذي غادره عام 2023 بعد ستة أعوامٍ أمضاها في صفوفه، لكنَّه عانى خلالها لإظهار الثبات المنشود في ظل كثرة الإصابات قبل أن يُعيد إحياء مسيرته في سان جيرمان.

ويعني غياب اللاعب عدم خوضه المواجهة مع النجم لامين يامال، الذي تفوَّق عليه في السباق للتتويج بالكرة الذهبية قبل أن يعوِّض الأخير بعض الشيء بحصوله على جائزة كوبا لأفضل لاعبٍ شابٍّ للعام الثاني تواليًا.

ويواصل ديمبيلي سعيه للتعافي من إصابةٍ في الفخذ، تعرَّض لها خلال مشاركته مع منتخب بلاده، مطلع سبتمبر الجاري، ومن غير المرجَّح عودته حتى أسابيع عدة إضافية.

غيابات بالجملة

كذلك يفتقد الإسباني لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، جهود الشاب ديزيريه دويه الغائب منذ فترةٍ بسبب إصابةٍ في عضلة الساق، تعرَّض لها في الوقت ذاته مثل ديمبيلي، إضافةً إلى البرازيلي ماركينيوس، المدافع والقائد، والبرتغالي جواو نيفيز، لاعب الوسط.

وتلقَّت الجماهير الباريسية نبأ سيئًا آخرَ قبل يومٍ من اللقاء مع تأكيد غياب الجورجي خفيتشا كفاراتسيخيليا، الذي استُبدل بين الشوطين لمباراة أوكسير الأخيرة.

أيضًا تحوم الشكوك حول جاهزية البرتغالي فيتينيا، صانع اللعب، الذي خرج قبل استراحة الشوطين.

معاناة برشلونة

ولا تخلو قائمة برشلونة كذلك من الغيابات الكثيرة على غرار البرازيلي رافينيا، وجافي، وفيرمين لوبيس، وجوان جارسيا وغيرهم.

وقال إنريكي، مدرب برشلونة السابق: من المؤسف أن تكون مباراة برشلونة وباريس دون مشاركة خمسة أو ستة لاعبين مهمين من الفريقين.. هذا مؤسفٌ بالنسبة لي ولهانزي فليك، ولجماهير الفريقين.

ويواجه سان جيرمان منافسًا، نجح في نهاية الأسبوع في انتزاع صدارة ترتيب الدوري الإسباني بعد أن قلب برشلونة الطاولة على ريال سوسيداد، وهزمه 2ـ1 في لقاءٍ شهد عودة يامال بعد غيابه عن المباريات الأربع الأخيرة.

ويدخل العملاق الكتالوني اللقاء على خلفية خمسة انتصاراتٍ متتاليةٍ، علمًا أنه لم يخسر بعد الموسم الجاري.



واستهلَّ الفريقان المسابقة القارية بانتصارٍ، إذ فاز سان جيرمان على أتالانتا الإيطالي، حامل لقب مسابقة الدوري الأوروبي برباعيةٍ نظيفةٍ، بينما تغلَّب برشلونة على نيوكاسل الإنجليزي 2ـ1.

وتُعيد مباراة الأربعاء إلى الأذهان عديدًا من المواجهات القوية التي جمعت الفريقين، وكان آخرها في النسخة قبل الماضية من المسابقة القارية عندما قلب سان جيرمان تأخره 1ـ2 في مباراة الذهاب على أرضه، ليحسم المواجهة بفوزه إيابًا 4ـ1 في معقل برشلونة المؤقت بالملعب الأولمبي.

