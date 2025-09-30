أول تحرك من جنوب أفريقيا بعد خصم 3 نقاط من رصيده بتصفيات المونديال

أعلن اتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أنه يعتزم التقدم باستئناف ضد قرار الاتحاد الدولي للعبة، الذي حرم منتخب "الأولاد" من ثلاث نقاط بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 بسبب إشراك لاعب غير مؤهل.

وألغى "فيفا"، أمس الإثنين، فوز جنوب أفريقيا 2-0 على ليسوتو، في المباراة التي أقيمت بينهما في مارس الماضي، معلنًا خسارته اللقاء بنتيجة 0-3 اعتباريًا، مما أطاح بها من صدارة ترتيب المجموعة الثالثة، قبل جولتين من نهاية التصفيات.

تحرك جنوب إفريقيا

وأكد اتحاد جنوب أفريقيا في بيان له أنه لم تسنح له فرصة تقديم حجج قانونية أمام قاضي فيفا الوحيد الذي أصدر هذا الحكم.

وذكر البيان: "بصفتنا اتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم، نشعر بخيبة أمل شديدة إزاء هذا الحكم غير المسبوق"، معترفًا بأنه ما كان ينبغي على تيبوهو موكوينا اللعب ضد ليسوتو بعد حصوله على بطاقتين صفراوين في مباراتين سابقتين، وهو ما يستوجب إيقافه مباراة واحدة.

وأضاف الاتحاد الجنوب أفريقي: "نعتذر للأمة عن هذا الخطأ الإداري، وسننظر في الخطوات التي سنتخذها في ختام مشوارنا في التصفيات".

من المقرر أن تتزامن إجراءات الاستئناف مع مباراتي جنوب أفريقيا الأخيرتين بالتصفيات المؤهلة للمونديال المقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا العام المقبل.

ويلعب منتخب جنوب أفريقيا مع مضيفه منتخب زيمبابوي يوم 10 أكتوبر الجاري، قبل أن يستضيف منتخب رواندا بعدها بأربعة أيام في الجولتين التاسعة والعاشرة للمجموعة الثالثة.

