أعرق ملاعب إيطاليا، تفاصيل بيع ملعب سان سيرو

وافق مجلس مدينة ميلانو الإيطالية على بيع ملعب سان سيرو العريق لناديي إيه سي ميلان وإنتر ميلان خلال الفترة المقبلة.

تفاصيل بيع ملعب سان سيرو

ويعتزم الفريقان استبدال الملعب، الذي يبلغ عمره قرابة 100 عام، بملعب جديد في الموقع ذاته، إذ يصل سعر شراء الموقع الذي تبلغ مساحته 28 هكتارا، ويشمل مواقف سيارات، قُرابة 200 مليون يورو.

وجاء قرار المجلس بعد مناقشات مطوّلة إذ صوَّت 24 عضوًا لصالح البيع، بينما عارضه 20 عضوًا، عادين أنَّ السعر منخفض للغاية.


وكانت هناك احتجاجات من جانب الجماهير، التي تريد الاحتفاظ بالملعب الشهير في غرب المدينة، لكن الملعب أصبح قديمًا، وناقش ميلان وإنتر لأعوام خطط تجديده أو نقله، حيث يتشاركان الملعب ويستأجرانه من المجلس.

ويأخذ سان سيرو أكبر ملعب كرة قدم في إيطاليا، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 75 ألف متفرج، اسمه من الحي الذي يقع فيه، علمًا بأنه تم تسميته رسميًّا بملعب جوتسيبي مياتزا، تيمنًا بلاعب كرة القدم 1910 ـ 1979، الذي لعب لكل من ميلان وإنتر ميلان.

وفي العام المقبل، بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيسه، سوف يستضيف الملعب حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2026 في ميلانو وكورتينا، المقررة في الفترة من 6 إلى 22 فبراير المقبل.

ومن المقرر أيضًا تنظيم مباريات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم يورو 2032، التي تستضيفها إيطاليا بالاشتراك مع تركيا، في ميلانو، إذ كشف مُلاك الملعب الجدد عن الموعد المحدد لجاهزيته، وذلك في عام 2031.

وتقع أقرب الملاعب القادرة على استضافة مباريات ميلان وإنتر بالدوري الإيطالي في مونزا وبيرجامو وكومو، لكنها تستوعب عددًا أقل بكثير من الجماهير.

