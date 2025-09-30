الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
نقص وزن الرغيف وسجائر أجنبية مجهولة المصدر، التموين تضبط 50 مخالفة بدمياط

حملة تموينية بدمياط
حملة تموينية بدمياط على المخابز والأسواق ومستودعات البوتاجاز

تابع الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة مجدي عبد الكريم، في تنفيذ حملة موسعة شملت المخابز والأسواق ومستودعات البوتاجاز أمس الاثنين، وذلك في إطار تكثيف الرقابة على المنظومة التموينية.

مخالفات داخل المخابز

الحملة أسفرت عن تحرير 15 محضرًا ضد عدد من المخابز، شملت مخالفات نقص وزن الرغيف وعدم استيفاء المواصفات وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، فضلًا عن الامتناع عن البيع داخل المخبز وغياب قوائم التشغيل.

 

ضبط مخالفات بالأسواق

كما تمكنت الحملة من ضبط 35 مخالفة متنوعة داخل الأسواق، من بينها عدم الإعلان عن الأسعار وتشغيل عمالة بدون ترخيص وغياب الشهادات الصحية، إلى جانب إدارة مخازن غير مرخصة والذبح خارج السلخانة، بالإضافة إلى ضبط سلعة مجهولة المصدر عبارة عن "قاروصة سجائر أجنبية" تم التحفظ عليها.

أكد مجدي عبد الكريم مدير مديرية التموين بدمياط أن الحملات الرقابية مستمرة يوميا، وقال: “لن نتهاون مع أي مخالفات ونهدف إلى ضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه”.

