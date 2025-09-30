سببتها ماسورة مكسورة، أزمة مرورية في شارع المطحن بشبرا الخيمة

شهدت منطقة مسطرد بحي شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، صباح اليوم الثلاثاء، أزمة مرورية بعد غرق شارع المطحن بمياه غزيرة نتيجة كسر ماسورة رئيسية بأحد الأبراج السكنية المطلة على الشارع.

أزمة مرورية بعد غرق شارع المطحن بشبرا الخيمة

وأكد محمد البسيوني، رئيس حي شرق شبرا الخيمة بالقليوبية، أن فرق الطوارئ التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي تحركت فورًا للتعامل مع الموقف، حيث بدأت في أعمال الإصلاح وشفط المياه المتراكمة بالتنسيق مع الحي.

وأشار البسيوني إلى أن الكسر لم يؤثر على البنية الأساسية للشارع، لافتًا إلى أن الأجهزة التنفيذية تتابع على مدار الساعة لحين الانتهاء من الإصلاح وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها.

غرق شوارع شبرا الخيمة،فيتو

