السيطرة على حريق محدود بمصنع في بنها

شبّ حريق داخل شركة طنطا للزيوت بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، إثر اشتعال النيران في محول كهرباء داخل غرفة مكونة من طابقين دون خسائر بشرية.

وتلقى اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هيثم شحاته، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، باندلاع الحريق، وعلى الفور انتقلت قوات الإطفاء مدعومة بعدد من سيارات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

وبحسب المعاينة الأولية، تبين أن الحريق اندلع في المحول الكهربائي داخل غرفة مكونة من طابقين، ما أدى إلى تصاعد الأدخنة، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح حتى الآن.

وتجري حاليًا أعمال السيطرة على النيران وإخمادها بالكامل، مع فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمنع امتداد الحريق أو تعرض العاملين والمواطنين للخطر.

وأكدت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة أنه سيتم تشكيل لجنة فنية لبحث أسباب اندلاع الحريق، والتأكد من سلامة المنشأة، فضلًا عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

