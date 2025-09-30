الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
القبض على شخصين بتهمة غسل 200 مليون جنيه حصيلة القرصنة على القنوات الفضائية

المتهمان، فيتو
نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين تورطا في غسل أموال بلغت قيمتها نحو 200 مليون جنيه.

وكشفت التحريات أن المتهمين حصلا على الأموال من نشاط غير مشروع يتمثل في القرصنة على القنوات الفضائية عبر إنشاء مواقع إلكترونية لبث محتوى مقرصن مملوك لشركات الإنتاج الفني وهيئات البث الإذاعي، وذلك في مخالفة صريحة لقوانين حقوق الملكية الفكرية.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين حاولا إخفاء مصادر تلك الأموال المشبوهة من خلال تأسيس شركات، وشراء وحدات سكنية وسيارات.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار جهودها في تتبع الأنشطة الإجرامية المتعلقة بغسل الأموال، وضبط المتورطين فيها لحماية الاقتصاد الوطني وصون حقوق الملكية الفكرية.

تسببا فى خسائر للشركات العالمية وأداروا 705 مواقع ومنصات 

تعود وقائع القضية عندما كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قد أكدت قيام شخصين، مقيمين بمحافظة الجيزة، بإنشاء وإدارة 705 مواقع إلكترونية وسيرفر "بدون ترخيص"، يقومان من خلالها ببث المحتوى المقرصن المملوك لمختلف شركات الإنتاج الفني وهيئات البث الإذاعي، بالمخالفة لقوانين حقوق الملكية الفكرية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما 3 أجهزة "لاب توب"، وهاتفين محمولين.. بفحصها تبين احتواؤها على آثار ودلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي، ومفعل على الهاتفين محافظ إلكترونية بها مبالغ مالية من متحصلات نشاطهما الإجرامي.

 

