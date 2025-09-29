الإثنين 29 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تنس الطاولة، عمر عصر يتأهل لدور الـ32 من بطولة سماش الصين

عمر عصر، فيتو
عمر عصر، فيتو

تنس الطاولة، تأهل عمر عصر لاعب المنتخب الوطني لتنس الطاولة، لدور الـ32 خلال مشاركته في منافسات بطولة سماش الصين العالمية، المقامة بمشاركة عدد كبير من اللاعبين واللاعبات من مختلف دول العالم.

ووصل عمر عصر لدور الـ32، بعد الفوز على بطل بولندا بنتيجة (3-1)، في المباراة التي جمعت بينهما بالدور التمهيدي.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: (11-6) - (14-12) - (8-11) - (11-7).

ويخوض عمر عصر مواجهة قوية في دور الـ32 مع الفائز من مباراة بطل السويد مع بطل الصين تايبيه.

