تنس الطاولة، عمر عصر يتأهل لدور الـ32 من بطولة سماش الصين

تنس الطاولة، تأهل عمر عصر لاعب المنتخب الوطني لتنس الطاولة، لدور الـ32 خلال مشاركته في منافسات بطولة سماش الصين العالمية، المقامة بمشاركة عدد كبير من اللاعبين واللاعبات من مختلف دول العالم.

ووصل عمر عصر لدور الـ32، بعد الفوز على بطل بولندا بنتيجة (3-1)، في المباراة التي جمعت بينهما بالدور التمهيدي.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: (11-6) - (14-12) - (8-11) - (11-7).

ويخوض عمر عصر مواجهة قوية في دور الـ32 مع الفائز من مباراة بطل السويد مع بطل الصين تايبيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.