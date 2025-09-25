تكييف الصالة، لاعبو تنس الطاولة يكشفون مفاجأة عن وفاة زميلهم بشكل مفاجئ (فيديو)

تنس الطاولة، اتهم لاعبو بطولة الجمهورية لتنس الطاولة لذوي الاحتياجات الخاصة، الاتحاد المصري بالإهمال والتسبب في وفاة لاعب نادي العزيمة سمير الطنطاوي، خلال مشاركته في منافسات بطولة الجمهورية المقامة حاليا في بورسعيد.

وقال لاعبو تنس الطاولة، إن الصالة المقام بها البطولة غير مجهزة لاستقبال البطولات وذوي الاحتياجات الخاصة، وأن التكييف معطل ولا يعمل وهو ما يؤثر على صحة اللاعبين المشاركين بالبطولة.

وأوضح اللاعبين، أن الحمامات الموجودة بالصالة غير مجهزة لاستقبال ذوي الاحتياجات الخاصة، وأن كان هناك أكثر من حالة إصابة في البطولة، وتم نقلهم إلى المستشفى بسبب تعطل التكييفات الخاصة بالصالة.

ووجه اللاعبين سؤالًا هامًّا لاتحاد تنس الطاولة قائلين: “مين هيجيب حق زميلنا اللي مات؟”

وفاة لاعب تنس الطاولة ببطولة الجمهورية

وتوفي سمير السيد لاعب تنس الطاولة البارالمبي بنادي العزيمة بالإسماعيلية، بعد تعرضه لأزمة قلبية خلال مشاركته في بطولة الجمهورية لتنس الطاولة التي تقام في بورسعيد.

حصلت “فيتو” على مقطع فيديو يظهر لحظة سقوط ووفاة سمير الطنطاوي لاعب تنس الطاولة من ذوي الاحتياجات الخاصة ببطولة الجمهورية المقامة في بورسعيد.

وأظهر مقطع الفيديو لحظة سقوط اللاعب داخل الصالة وتدخل المسعفين وحمل اللاعب ونقله إلى المستشفى ولكن دون جدوى.

وكشف التقرير الطبي وفاة اللاعب نتيجة تعرضه لسكتة قلبية.

تصريحات رئيس اتحاد تنس الطاولة

وكشف اللواء أشرف حلمي رئيس مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة، أن وفاة اللاعب سمير الطنطاوي، لاعب نادي العزيمة بالإسماعيلية، خلال منافسات بطولة الجمهورية المقامة في مدينة بورسعيد، قضاء وقدر لم تحدث بسبب الإهمال كما يتردد.

وأوضح “حلمي”، أن اللاعب خضع للفحوصات الطبية طبقا لتعليمات وزارة الشباب والرياضة، وأن البطولة تقام طبقا لاشتراطات الوزارة واللجنة البارالمبية دون أي مخالفات تُذكر.

وأضاف رئيس اتحاد تنس الطاولة، أن اللجنة التي تدير النشاط البارالمبي لتنس الطاولة، يترأسها الدكتور حسام مصطفى وتضم في عضويتها عضوان من اللجنة البارالمبية ومثلهم من الاتحاد المصري لتنس الطاولة.

وتابع: “تم التعامل مع اللاعب بشكل سريع وتم نقله إلى المستشفى بواسطة سيارة الإسعاف التي كانت متواجدة في البطولة، وهناك تحقيق على أعلى مستوى للوقوف على كافة ملابسات الواقعة”.

وأشار أشرف حلمي إلى أن الحدث مؤسف، مقدما التعازي لأسرة وذوي اللاعب.

