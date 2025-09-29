تنس الطاولة، هنا جودة تواجه بطلة الصين في دور الـ32 لبطولة سماش

تنس الطاولة، تأهلت هنا جودة لاعبة المنتخب الوطني لتنس الطاولة، لدور الـ32 خلال مشاركتها في منافسات بطولة سماش الصين العالمية، المقامة بمشاركة عدد كبير من اللاعبين واللاعبات من مختلف دول العالم.

ووصلت هنا جودة إلى دور الـ32، بعد الفوز على لاعبة سنغافورة بنتيجة (3-1)، في المباراة التي جمعت بينهما بالدور التمهيدي.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: (10-12) - (11-9) - (11-9) - (11-9).

وتخوض هنا جودة مواجهة قوية غدا الثلاثاء، في دور الـ32 مع اللاعبة الصينية وانج شياو تونج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.