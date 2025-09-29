الإثنين 29 سبتمبر 2025
تنس الطاولة، هنا جودة تواجه بطلة الصين في دور الـ32 لبطولة سماش

هنا جودة لاعبة منتخب
هنا جودة لاعبة منتخب تنس الطاولة، فيتو

تنس الطاولة، تأهلت هنا جودة لاعبة المنتخب الوطني لتنس الطاولة، لدور الـ32 خلال مشاركتها في منافسات بطولة سماش الصين العالمية، المقامة بمشاركة عدد كبير من اللاعبين واللاعبات من مختلف دول العالم.

ووصلت هنا جودة إلى دور الـ32، بعد الفوز على لاعبة سنغافورة بنتيجة (3-1)، في المباراة التي جمعت بينهما بالدور التمهيدي.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: (10-12) - (11-9) - (11-9) - (11-9).

وتخوض هنا جودة مواجهة قوية غدا الثلاثاء، في دور الـ32 مع اللاعبة الصينية وانج شياو تونج.

