باريس سان جيرمان يبحث عن حل لأزمة أشرف حكيمي

تسعى إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لاستقبال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل بجدية، حيث تضع أكثر من لاعب ضمن اهتمامها لدعم جبهة أشرف حكيمي، وتخفيف العبء عن لويس إنريكي مدرب الفريق.

أشرف حكيمي يواصل اللعب دون توقف وينتظر أمم أفريقيا

ويلعب أشرف حكيمي دون توقف، وهو الأمر الذي يقلق مسؤولي باريس سان جيرمان، خاصة مع اقتراب انطلاق كأس الأمم الأفريقية هذا الشتاء.

لذلك، يتطلع المدرب الإسباني لويس إنريكي إلى المستقبل، حيث يريد تعزيز صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ويستهدف بشكل خاص مركز الظهير الأيمن.. ومن بين الخيارات المطروحة، يلفت لاعب جيرونا الانتباه بشكل خاص.

يزال المغربي أشرف حكيمي، الظهير الأيمن لباريس سان جيرمان، أحد اللاعبين القلائل في حديقة الأمراء الذين خاضوا موسمًا كاملًا دون غياب طويل.

هذه الانتظامية مثيرة للإعجاب، لكنها أيضا تثير القلق داخليًا، لن يتمكن اللاعب السابق في ريال مدريد، المرتقب مشاركته في كأس الأمم الأفريقية في يناير في وطنه الأم، من الحفاظ على هذا الإيقاع المحموم دون المخاطرة بصحته.

لذلك، يخطط الجهاز الفني للباريس سان جيرمان بقيادة لويس إنريكي، إلى ضم منافس حقيقي لحكيمي يكون قادرا على إراحة الظهير الأيمن.

