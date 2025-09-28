الأحد 28 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ليون يفوز على ليل 0/1 ويتساوى في صدارة الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان

ليون، فيتو
ليون، فيتو

حقق فريق ليون الفوز على مضيفه فريق ليل بنتيجة 0/1، في المباراة التي جرت مساء اليوم الأحد، ضمن لقاءات الجولة السادسة من بطولة الدوري الفرنسي الممتاز.

سجل تايلر نورتون هدف فريق ليون في مرمى ليل في الدقيقة 13 من زمن اللقاء.

وبهذه النتيجة يرفع ليون رصيده إلى 15 نقطة بنفس رصيد باريس سان جيرمان المتصدر، بينما يظل فريق ليل في المركز السادس برصيد 10 نقاط.

فوز باريس سان جيرمان على أوكسير 

فاز فريق باريس سان جيرمان، على نظيره أوكسير، بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت، على ملعب حديقة الأمراء، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الفرنسي وذلك قبل المباراة المرتقبة أمام برشلونة، الأربعاء المقبل، في الجولة الثانية لدوري أبطال أوروبا.

أحرز ثنائية باريس سان جيرمان اللاعب إليا زبارني في الدقيقة 32، واللاعب بيرالدو بالدقيقة 54.

الدوري الفرنسي الممتاز الدوري الفرنسي ليون فريق ليون أوكسير

