الركراكي: أحلم بلحظة رفع أشرف حكيمي لكأس أمم أفريقيا في المغرب

كشف وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، عن اللحظة التي يحلم بها في الفترة المقبلة بالتتويج بكأس أمم إفريقيا في بلاده.

وتستضيف المغرب بطولة أمم إفريقيا في أواخر ديسمبر المقبل، ويحلم بحصد اللقب بعد إنجاز الوصول لنصف نهائي كأس العالم الأخيرة.

وقال وليد الركراكي في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "هدفنا الأكبر هو التتويج بكأس أفريقيا، لدينا ملاعب رائعة ومنتخب قوي وجماهير تعشق كرة القدم، اللحظة التي نحلم بها جميعا هي عندما نرى أشرف حكيمي قائد المنتخب يرفع الكأس الأفريقية".

وأعلن المدير الفني لمنتخب المغرب، عن القائمة النهائية لمواجهة كل من النيجر وزامبيا المقرر لهما 5 سبتمبر 2025، و8 سبتمبر 2025، ضمن تصفيات أفريقيا لكأس العالم 2026.

قائمة المغرب

وشهدت قائمة المغرب تواجد الثنائي أشرف داري لاعب الأهلي ومحمد الشيبي لاعب بيراميدز.

ويسعى المنتخب المغربي لحسم تأهله المباشر إلى كأس العالم 2026، حيث سيكون بحاجة إلى تحقيق نقطة وحيدة فقط خلال المواجهتين القادمتين، بفضل اعتلائه صدارة المجموعة برصيد 15 نقطة، بفارق 6 نقاط عن أقرب الملاحقين.

