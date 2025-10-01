خبير استراتيجي: تجميد اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل يوسع الصراع بالمنطقة

قال اللواء أركان حرب حمدي بخيت، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية: إن اتفاقية السلام باتت على المحك بسبب تصرفات إسرائيل واحتلالها لمحور فيلادلفيا وجرائمها المختلفة.

وأكد أن تواجد الجيش المصري في المنطقة بسيناء جاء بناء على تنسيق أمني بين مصر وإسرائيل، وذلك لمكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أنه بعد الغزو الإسرائيلي لقطاع غزة فى ٢٠٢٣ كانت هي البداية في وضع اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل على المحك، وجاء بعده احتلال محور فيلادلفيا واستمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، ووضع مخططات لدفع مصر للدخول فى الصراع وهو ما تدركه مصر جيدا.

تجميد أو إلغاء اتفاقية السلام سوف يوسع رقعة الصراع فى المنطقة

وأكد اللواء حمدي بخيت، فى تصريح لفيتو، أن تجميد أو إلغاء اتفاقية السلام سوف يوسع رقعة الصراع فى المنطقة، لأن مصر قوة لا يستهان بها رغم وجود إسرائيل وتساندها الولايات المتحدة الأمريكية، مبينا أن مصر فى أكتوبر ١٩٧٣ كانت تحارب الاثنين معا وانتصرت عليهم، والجيش المصرى تطور كثيرا وبالتالى لن يجرؤ أحد لجر مصر أو دفع اتفاقية السلام لحد التجميد أو الإلغاء، رغم ان أعضاء الكنيست يتلاعبون بالألفاظ والأحداث وذلك عبث قد يؤدي إلى أزمة بين القاهرة وتل أبيب.

وكشف عن أن عقدة إسرائيل من حرب أكتوبر 1973 من أنها فقدت الإنذار المبكر بواسطة خطة الخداع التي مارستها مصر، وبالتالي هي قلقة من ذلك، وعندما تكرر مشهد 7 أكتوبر 2023، بعد 50 عاما زاد قلقهم لفقدهم الإنذار المبكر، وبالتالي أصبح تحرك أو تواجد لأي قوات عسكرية مصرية يثير رعبهم.

إسرائيل لا تلجأ للتفاوض إلا عندما تكون في مأزق

واشار اللواء بخيت إلى أن إسرائيل لا تلجأ للتفاوض إلا عندما تكون في مأزق، وهناك تخوف لديها نتفهمه من قوة الجيش المصري، متابعا: “نرد على ذلك ونقول إن مصر ليست دولة عدوانية، والسلام خيار استراتيجي لمصر وأيضًا لإسرائيل”.

وأوضح أن الهدف من تصريحات أعضاء الكنيست هو جر مصر للإعلان عن أنها لن تتحرك عسكريًا ضد إسرائيل حفاظًا على اتفاقية السلام، موضحا أن مصر تتحرك في أي وقت ترى فيه تهديدا لأمنها القومي.

إسرائيل تحاول التغطية على جرائمها في غزة ولبنان وغيرها بحشد الرأي العام الداخلي

وتابع اللواء حمدى بخيت، أن إسرائيل تحاول التغطية على جرائمها في غزة ولبنان وغيرها بحشد الرأي العام الداخلي، مستندة إلى أن مصر نشرت قوات إضافية وتقوم بتحركات في سيناء، وهذا أمر غير صحيح، مؤكدا أن مصر حذرت من اتساع رقعة الصراع بسبب جرائم إسرائيل المستمرة، ومصر تبني جيشها كما تريد، كما لهم أن يقوموا ببناء جيشهم كما يريدون.

كلام نتنياهو بأن فلسطين أرض جده الكبير ليس جديدا وأكاذيب يروجون لها

وقال: “كلام نتنياهو بأن فلسطين أرض جده الكبير ليس جديد، وهي أكاذيب يروجون لها لتبرير الاستيلاء على الأراضى الفلسطينية وتبرير مخطط التهجير خاصة وان الخرائط والتاريخ والجغرافيا يقولون إن إسرائيل جسم غريب، وبالتالى الصهاينة دائما ما يزورون التاريخ ولا يلتزمون بأي قيم أو قوانين ويستبيحون الدماء، وسفر يوشع يثبت ذلك بأن المخطط مستمر وهو تهويد الأراضي الفلسطينية بالكامل، فهم يسيطرون على من ٨٠% ويضغطون على أهالى قطاع غزة للهجرة، وبالتالى لعبة الابادة والتطهير العرقى للفلسطنيين امام العالم ومصر تصر على حل الدولتين”.

