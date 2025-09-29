ترامب قبل لقائه نتنياهو: سنحقق السلام في غزة قريبا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن السلام سيتحقق في غزة قريبا، وذلك قبيل اجتماع حاسم مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والذي ينعقد الآن في البيت الأبيض.

ويشارك ترامب ونتنياهو في غداء ثنائي عند الظهر بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، يعقبه مؤتمر صحفي مشترك.

قائد الجبهة الداخلية الإسرائيلية السابق: الحرب حققت لحماس هذا الإنجاز التاريخي

قال قائد الجبهة الداخلية الإسرائيلية السابق، اليوم الإثنين: إن استمرار الحرب خصوصا في غزة سبب واقعا دوليا خطيرا على مستقبل إسرائيل.

وأضاف قائد الجبهة الداخلية الإسرائيلية السابق: الحرب حققت لحماس إنجازا تاريخيا بإعادة قضية فلسطين إلى الوعي العالمي.

الاعتراف الدولي المتزايد بدولة فلسطين يشكل لحظة تاريخية

في غضون ذلك، شارك د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الخميس ٢٥ سبتمبر في اجتماع وزاري لدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وذلك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

أكد وزير الخارجية خلال كلمته على أن الاعتراف الدولي المتزايد بدولة فلسطين يشكل لحظة تاريخية، إلا أنه لا ينبغي أن يكون رمزيًا، حيث يتعين ترجمته إلى أفعال من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد على ضرورة أن يصاحب الاعتراف دعم قوي ومستدام لوكالة الأونروا التي لا يمكن الاستغناء عنها لحماية حقوق وكرامة اللاجئين الفلسطينيين، مشيرا إلى أن أي محاولة لتقويض دورها سيلحق ضررًا شديدًا بالقضية الفلسطينية العادلة.

وأعاد الوزير عبد العاطي التأكيد على دعم مصر الثابت للوكالة، مدينًا كافة الجهود التي تحاول الانتقاص من دورها، ومطالبًا المجتمع الدولي بضمان توفير الدعم المالي والسياسي اللازم لها لاستمرار اضطلاعها بمهمتها.

وأشار وزير الخارجية إلى نتائج تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة التي أكدت ارتكاب الإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين، مشددًا على أن ذلك يتطلب وقفة حاسمة من المجتمع الدولي لإنهاء تلك الانتهاكات الهادفة لتهجير الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته، وهو الأمر الذي لا يمكن القبول به.

واستعرض وزير الخارجية جهود مصر لتخفيف معاناة الفلسطينيين في غزة، مشيرًا إلى أنه على الرغم من احتلال إسرائيل وإغلاقها للجانب الفلسطيني من معبر رفح وإعاقتها للمساعدات، فإن مصر تعمل على ضمان تدفق المساعدات الإنسانية للقطاع. ونوه إلى استمرار مصر في جهودها المكثفة بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة للتوصل لوقف لإطلاق النار، واستضافة مؤتمر دولي لتنفيذ الخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة إعمار، والتي ستتيح بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه تحت سلطة شرعية وموحدة تحكمها سيادة القانون.

