الخميس 25 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مدبولي يؤكد حرص مصر على معاهدة السلام مع إسرائيل

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
ads

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ثم انضم إلى الاجتماع كل من؛ وزيري الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية ورئيس المخابرات العامة وعدد من قيادات الأجهزة المعنية بالدولة، حيث عرض رئيس مجلس الوزراء نتائج زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن رئيس الوزراء أكد خلال الفعاليات والاجتماعات أهمية التمسك بخيار السلام، وحرص مصر على معاهدة السلام مع إسرائيل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي السلام مع اسرائيل

الأكثر قراءة

صورها أثناء ارتكابه الجريمة، ضبط عامل اغتصب سيدة تحت تهديد السلاح في السلام

بعد تداول اسم الفنان ياسر جلال، كيف يختار رئيس الجمهورية أعضاء مجلس الشيوخ؟

مدبولي يؤكد حرص مصر على معاهدة السلام مع إسرائيل

جاهزية رباعي الأهلي لمباراة الزمالك بعد مشاركتهم في مران اليوم

ضربها بسيخ حديد وعصا خشبية، تفاصيل اعتداء ولي أمر على معلمة بالشرقية

قطع المياه عن عدد من المناطق في الجيزة غدا

هل تربية النحل بجوار المنازل جائزة شرعًا؟

القبض على منادي سيارات تحرش بفتاة أثناء سيرها في الشارع بسوهاج (فيديو)

خدمات

المزيد

أسعار الطماطم تواصل الارتفاع في الأسواق اليوم الخميس

سعر الفراخ اليوم الخميس 25 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

الروص يواصل الانخفاض، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

عريض الحبة بـ 27 جنيها، أسعار الأرز بالأسواق اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

رئيس الأهلي VS الإعلامي.. محمود الخطيب في مرمى هجوم مدحت شلبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«نصر من الله وفتح قريب»، محمد سيد طنطاوي يكشف عن بشرى سارة للمؤمنين

هل تربية النحل بجوار المنازل جائزة شرعًا؟

لماذا لا توجد كفارة لترك الصلاة ولا تقبل فيها النيابة؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads