قائد قوات الدفاع الجوي: حطمنا أسطورة الذراع الطولى لإسرائيل فى حرب أكتوبر، نمتلك منظومة دفاع جوى ذات قدرات نوعية عالية، نعمل على زيادة محاور التعاون العسكرى مع الدول الصديقة (حوار)

تمثل قوات الدفاع الجوي القوة الرابعة التي تمكنت بالتعاون مع القوات الجوية المصرية بأن تدك العمق الإسرائيلي داخل سيناء وتمنع العدو من إمداد قواته التي تتلقى الضربات في حرب أكتوبر 1973 وتمكنت تلك القوات من قطع الذراع الطولى لإسرائيل أثناء حرب الاستنزاف عندما استباح العدو المجال الجوي وضرب المنشآت والمواقع المدنية ومن بينها مصانع الحديد والصلب ومدرسة بحر البقر الابتدائية التي راح ضحيتها أطفال أبرياء في عمر الزهور.



فكان القرار بإنشاء حائط الصواريخ الذي أسقط أسطورة الجيش الذي لايقهر وقطعت يده الطولى وأسقطت أحدث طائراته.



وبمناسبة العيد الـ 55 لقوات الدفاع الجوي والاحتفال بذكرى إنشاء حائط الصواريخ كان هذا اللقاء مع الفريق ياسر الطودى قائد قوات الدفاع الجوى الذي استهل حواره بأن قوات الدفاع الجوى تحتفل كل عام فى الثلاثين من شهر يونيو بعيد الدفاع الجوى قائلا إن هذا العمل بدأ في الأول من فبراير ۱۹٦٨ في رحلة طويلة من العمل والكفاح لإنشاء قوات الدفاع الجوى والتى تم تسليحها وتدريبها تحت ضغط هجمات العدو الجوى خلال حرب الاستنزاف.



وفى صباح يوم 30 يونيو عام 1970 كان اليوم المشهود والمجيد فى تاريخ العسكرية المصرية حيث تمكنت تجميعات الدفاع الجوى من إسقاط (۱۲) طائرة من أحدث الطرازات ( فانتوم - سكاى هوك ) وأسر طياريها وكانت هذه أول مرة تسقط فيها طائرة فانتوم وتوالى بعد ذلك سقوط الطائرات وهو ما أطلق عليه أسبوع تساقط الفانتوم معلنة مولد القوى الرابعة لقواتنا المسلحة الباسلة، واتخذت قوات الدفاع الجوى هذا اليوم عيدا لها.



_ (حائط الصواريخ) اسم يتردد كثيرا ماذا يعني هذا الاسم؟! وكيف تم إنشاؤه؟

حائط الصواريخ هو تجميع قتالى متنوع من الصواريخ والمدفعية المضادة للطائرات فى أنساق متتالية داخل مواقع ودشم محصنة بمهمة توفير الدفاع الجوى عن للتجميع الرئيسى للتشكيلات البرية والأهداف الحيوية والقواعد الجوية والمطارات على طول الجبهة غرب القناة.



هذه المواقع تم إنشاؤها في ظروف بالغة الصعوبة.. وبتضحيات عظيمة تحملها رجال الدفاع الجوى والمهندسين العسكريين والمدنيين من شعب مصر العظيم .

حيث استمرت قوات العدو الجوية فى استهداف تلك المواقع أثناء إنشائها ولإنشاء حائط الصواريخ كان لزامًا علينا إتباع أحد الخيارين:

الخيار الأول:

القفز بكتائب حائط الصواريخ دفعة واحدة للأمام واحتلال مواقع ميدانية متقدمة دون تحصينات وقبول الخسائر المتوقعة لحين إتمام إنشاء التحصينات.

الخيار الثانى:

الوصول بكتائب حائط الصواريخ إلى منطقة القناة والثبات مع إنشاء تحصينات كل نطاق واحتلاله تحت حماية النطاق الخلفى له وهكذا وهو ما استقر الرأى عليه.

وتم تنفيذ هذه الأعمال بنجاح تام وبدقة عالية.

ففى خلال الفترة من أبريل إلى أغسطس عام 1970 استطاعات كتائب الصواريخ المضادة للطائرات منع العدو الجوى من الإقتراب من قناة السويس ما أجبر إسرائيل على قبول (مبادرة روجرز) لوقف إطلاق النار إعتبارًا من صباح 8 أغسطس 1970 لتسطر قوات الدفاع الجوى أروع الصفحات وتضع اللبنة الأولى فى صرح الإنتصار العظيم للجيش المصرى فى حرب أكتوبر 1973.



_ كيف قام رجال الدفاع الجوى المصرى بتحطيم أسطورة الذراع الطولى لإسرائيل فى حرب أكتوبر 1973؟



خلال فترة وقف إطلاق النار بدأ رجال الدفاع الجوى فى الإعداد والتجهيز لحرب التحرير واستعادة الأرض والكرامة من خلال إستكمال التسليح بأنظمة حديثة (سام - ٣، سام - ٦) ورفع مستوى الإستعداد والتدريب القتالي للقوات.

ونجحت قوات الدفاع الجوى فى حرمان العدو الجوى من استطلاع قواتنا غرب القناة بإسقاط طائرة الإستطلاع الإلكترونى (الإستراتو كروزر ) صباح يوم ١٧ سبتمبر ۱۹۷۱ .



وفى حرب أكتوبر ۱۹۷۳ قامت قوات الدفاع الجوى بدور هام لتأمين العبور وتوفير التغطية بالصواريخ عن التجميعات الرئيسية للجيوش الميدانية والأهداف الحيوية والإستراتيجية

على كافة ربوع مصر فى ظل امتلاك العدو الجوى لعدد (٦٠٠) طائرة من أحدث الطرازات

( ميراج، فانتوم، سكاى هوك ).



وخلال ليلة 6/7 أكتوبر نجحت قوات الدفاع الجوى فى إسقاط أكثر من (٢٥) طائرة بالإضافة

إلى إصابة أعداد أخرى وأسر عدد من الطيارين ما اضطر قائد القوات الجوية المعادية

من إصدار أوامره للطيارين بعدم الإقتراب من قناة السويس لمسافة أقل من ١٥ كم.

وخلال الثلاثة أيام الأولى من الحرب فقد العدو الجوى أكثر من ثلث طائراته وأكفأ طياريه.

ما جعل ( موشى ديان ) يعلن في رابع أيام القتال عن أنه عاجز عن إختراق شبكة الصواريخ المصرية وذكر فى أحد الأحاديث التلفزيونية يوم ١٤ أكتوبر ١٩٧٣( أن القوات الجوية الإسرائيلية تخوض معارك ثقيلة بأيامها ثقيلة بدمائها )، وكانت الملحمة الكبرى لقوات الدفاع الجوى خلال حرب أكتوبر حيث تكبد العدو عدد (٣٢٦) طائرة وأســـر عــدد (۲۲) طيارا وتنتهى الحرب بفرض الإرادة وتجنى مصر من موقع القوة ثمار السلام.

_تعتبر منظومة الدفاع الجوى المصرى من أعقد منظومات الدفاع الجوى فى العالم.... حدثنا عنها؟



أدى التطور الهائل في وسائل وأسلحة الهجوم الجوي الحديثة والاستخدام الموسع للطائرت الموجهة بدون طيار والصواريخ الطوافة والباليستية إلى ضرورة تواجد منظومة دفاع جوى ذات قدرات نوعية عالية تواكب التطور التكنولوجي للعدائيات الجوية الحديثة وتتميز بالتنوع والتعدد والتكامل... وبما يحقق القوة _ القدرة _ الصمود.

وتتكون المنظومة من عناصر استطلاع وإنذار باستخدام أجهزة رادارية وعناصر مراقبة جوية بالنظر تقوم بإكتشاف العدائيات الجوية المختلفة وإنذار القوات عنها، بالإضافة إلى العناصر الإيجابية من الصواريخ والمدفعية (م ط ) ذات المديات المختلفة لتوفير الدفاع الجوى

عن الأهداف الحيوية والتشكيلات التعبوية على كافة الإتجاهات الإستراتيجية.

وتتم السيطرة على عناصر المنظومة بواسطة مراكز قيادة وسيطرة على مختلف المستويات

تعمل في تعاون وثيق مع القوات الجوية والبحرية والحرب الإلكترونية بهدف الضغط المستمر

على العدو الجوى ومنعه من تنفيذ مهامه وتكبيده أكبر خسائر ممكنة.

_ التطور الهائل فى الحصول على المعلومات أدى إلى كشف دفاعات الدول فكيف نطمئن بأن سماء مصر آمنة وستظل ؟

فى عصر السماوات المفتوحة أصبح العالم قرية صغيرة وتعددت وسائل الحصول على المعلومات سواءًا بالأقمار الصناعية أو أنظمة الإستطلاع الإلكترونية المختلفة وشبكات المعلومات الدولية.

بالإضافة إلى وجود الأنظمة الحديثة القادرة على التحليل الفورى للمعلومة باستخدام

الذكاء الاصطناعي مما يجعل المعلومة متاحة أمام من يريدها.



ونحن لدينا اليقين إلى أن السر لا يكمن فيما نمتلكه من أنظمة حديثة ولكن يكمن فى القدرة على تطوير فكر الإستخدام بطريقة غير نمطية وبما يمكنها من تنفيذ مهامها بكفاءة عالية.



_سر نجاح القوات المسلحة المصرية يكمن فى العنصر البشرى كيف يتم إعداد الجندى المقاتل علميًا وبدنيًا ونفسيًا ؟



تدرك قيادة قوات الدفاع الجوى أن الثروة الحقيقية تكمن فى الفرد المقاتل الذى يعتبر الركيزة الأساسية للمنظومة القتالية لقوات الدفاع الجوى خططنا إلى تطوير مهارات وقدرات الفرد المقاتل من خلال مسارين:

الأول: إعادة صياغة شخصية الفرد المقاتل.

الثانى: تطوير العملية التعليمية / التدريبية للفرد المقاتل.

بالنسبة للمسار الأول:

قمنا بالبناء الفكرى للفرد المقاتل وتشكيل ثقافة الإدراك لتكوين شخصية تتميز بحسن الخلق والتمسك بالقيم وتتصف بالولاء، والانتماء، حب الوطن والاستعداد للتضحية والفداء عن الأرض من خلال خطة توعية لغرس وتنمية وترسيخ الفهم الصحيح والفكر المعتدل للأديان السماوية والقيم والمثل الأخلاقية وبما يحقق حماية الفرد المقاتل وتحصينه ضد الحروب النفسية، والأفكار المتطرفة والهدامة، وكذا مجابهة التأثير السلبى لمواقع التواصل الاجتماعي وشبكة المعلومات الدولية، بالإضافة إلى الاهتمام بالعوامل النفسية للمقاتل التى لها تأثير على روحه المعنوية وتبعث فيه روح القتال وقهر العدو والإيمان بالنصر وتزوده بالقوة والقدرة على التغلب على المصاعب والعقبات.

بالنسبة للمسار الثانى:

تم إعداد خطة شاملة تتماشى مع أساليب التدريب الحديثة لتطوير العملية التعليمية

بقوات الدفاع الجوى بهدف الوصول إلى المواصفات المنشودة للفرد المقاتل (فنيًا / بدنيًا / إنضباطيًا ) من خلال تطوير الدورات المؤهلة للضباط وضباط الصف بانتهاج إستراتيجية التعليم التفاعلى باستخدام تطبيقات مستحدثة وتنفيذ معسكرات تدريب مركزة بمركز التدريب التكتيكى لقوات د جو لرفع كفاءة المعدات وتنمية القدرات القتالية للفرد المقاتل والتوسع فى إستخدام المقلدات الحديثة وتدريب الأفراد على الرمايات التخصصية فى ظروف مشابهة للعمليات الحقيقية وانتقاء أفضل المدربين للعمل فى وحدة التدريب المشترك لتدريب الأفراد المستجدين وتقييم أدائهم وانتقائهم وتوزيعهم بما يتلاءم مع طبيعة المهام التى سيكلفون بها، وكذا تأهيل الضباط بالخارج للتعرف على فكر وأسلوب إستخدام أنظمة الدفاع الجوى الحديثة وإجراء التدريبات المشتركة لاكتساب الخبرات والتعرف على أحدث أساليب تخطيط إدارة العمليات للدول العربية والأجنبية.

_تهتم القوات المسلحة بالتعاون العسكرى مع العديد من الدول العربية والأجنبية أهم مجالات التعاون مع قوات الدفاع الجوى ؟

تحرص قوات الدفاع الجوى على زيادة محاور التعاون العسكرى مع نظائرها بالدول الشقيقة / والصديقة فى كافة المجالات كالآتى:

1- مجال التدريب:

باستضافة الطلبة من الدول الشقيقة والصديقة بكلية الدفاع الجوى للتأهيل بعلوم

الدفاع الجوى، المواد الهندسية.

تبادل إيفاد الضباط لحضور فرق التأهيل العامة / التخصصية / الدورات ( المتقدمة - الراقية - القادة ) / دورات أركان حرب التخصصية في مجال الدفاع الجوى لدراسة العلوم العسكرية الحديثة بمعهد الدفاع الجوى.

جـ - تبادل الزيارات لأعضاء هيئة التدريس / الدارسين ( كلية - معهد ) دجو مع الدول الصديقة والشقية لتبادل الخبرات فى مجال أساليب التعليم / التدريب الحديثة.

د - تنفيذ تدريبات مشتركة لأنظمة الصواريخ والمدفعية م ط مثل [ التدريب المصرى الأمريكي ( النجم الساطع )، التدريب المصرى الروسى (سهم الصداقة)، التدريب المصرى اليوناني ( ميدوزا)، التدريب المصرى / الفرنسي (كليوباترا)، التدريب المصرى / الباكستانى ( حماة السماء )، التدريب المصرى | السعودي (تبوك)، التدريب المصرى / الأردنى (العقبة).

هـ - تبادل إيفاد ضباط / قادة وحدات دفاع جوى للتعايش بوحدات دجو المتماثلة لتبادل الخبرات العملية.

2- مجال التسليح:

تبادل الخبرات فى مجال التأمين الفنى لأنظمة الدفاع الجوى المتماثلة باستغلال الإمكانيات المتطورة والكوادر المؤهلة في التدريب / الإصلاح / رفع الكفاءة وإطالة أعمار المعدات .

3- مجال العمليات:

أ- تبادل الخبرات في أساليب التخطيط لتوفير الدفاع الجوى عن الأهداف الحيوية.

ب- عقد ورش عمل على مستوى المتخصصين فى مجال [ مجابهة التهديدات الجوية الحديثة (للطائرات الموجهة بدون طيار، الصواريخ الطوافة / البالستية) ].

4- مجال البحوث الفنية والتطوير:

أ- تبادل الزيارات للمراكز البحثية.

ب- عقد ورش عمل لتبادل الخبرات فى مجالات [ حل المشاكل الفنية وتوفير مقومات التأمين الفنى للأنظمة المتعذر إصلاحها / المتوقف إنتاجها ببلد المنشأ ].

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