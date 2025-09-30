نتنياهو: لم أوافق على إقامة دولة فلسطينية خلال المحادثات مع ترامب

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إنه لم يوافق على إقامة دولة فلسطينية خلال محادثاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

خطة السلام في غزة

وأكد نتنياهو أن جيش الاحتلال الإسرائيلي "سيبقى في الجزء الأكبر من غزة".

كما انتقد وزير المال الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، اليوم الثلاثاء، خطة السلام في غزة التي أعلنها ترامب وأيدها نتنياهو.

هجوم السابع من أكتوبر

وفي منشور على إكس، وصف سموتريتش الخطة بأنها "فشل دبلوماسي مدوّ وإغفال... عن كل دروس هجوم السابع من أكتوبر".

وأضاف: "في تقديري، سينتهي الأمر أيضا بالدموع.. سيُجبر أطفالنا على القتال في غزة مرة أخرى".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.