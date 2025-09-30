الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
نتنياهو: لم أوافق على إقامة دولة فلسطينية خلال المحادثات مع ترامب

نتنياهو وترامب، فيتو
نتنياهو وترامب، فيتو

 قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إنه لم يوافق على إقامة دولة فلسطينية خلال محادثاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

خطة السلام في غزة 

 وأكد نتنياهو أن جيش الاحتلال الإسرائيلي "سيبقى في الجزء الأكبر من غزة".

كما انتقد وزير المال الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، اليوم الثلاثاء، خطة السلام في غزة التي أعلنها ترامب وأيدها نتنياهو.

هجوم السابع من أكتوبر

 وفي منشور على إكس، وصف سموتريتش الخطة بأنها "فشل دبلوماسي مدوّ وإغفال... عن كل دروس هجوم السابع من أكتوبر".

وأضاف: "في تقديري، سينتهي الأمر أيضا بالدموع.. سيُجبر أطفالنا على القتال في غزة مرة أخرى".

