خارج الحدود

مستعدون للمساهمة في تنفيذها، المستشار الألماني يرحب بخطة ترامب للسلام في غزة

المستشار الألماني،فيتو
المستشار الألماني،فيتو

رحب فريدريش ميرتس المستشار الألماني بخطة ترامب للسلام في قطاع غزة، قائلا “مستعدون لتقديم مساهمة ملموسة لتنفيذها”.

كما رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام الذي يهدف لإنهاء الحرب الدائرة في غزة منذ قرابة عامين.


وأكدت فون دير لاين بمنشور على إكس، اليوم الثلاثاء، أن "حل الدولتين يظل السبيل الوحيد العملي لتحقيق السلام العادل والدائم لإسرائيل والفلسطينيين".
 

كما شددت على أنها "تشجع جميع الأطراف على اغتنام هذه الفرصة"، مضيفة أن الاتحاد الأوروبي على أهبة الاستعداد للمساهمة.



إلى ذلك، أضافت قائلة "يجب أن تنتهي الأعمال القتالية مع تقديم الإغاثة الإنسانية الفورية لسكان غزة، والإفراج الفوري عن جميع الرهائن".


وكان الرئيس الأمريكي أعلن مساء أمس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، موافقة الأخير على خطة سلام اقترحها لوقف القتال في غزة، وتبادل الأسرى.


فيما نشر البيت الأبيض بنود تلك الخطة المؤلفة من 20 بندًا، أبرزها أن "يكون القطاع الفلسطيني منزوع السلاح، ومحكومًا من لجنة إدارية تدير غزة، مؤلفة من شخصيات فلسطينية تكنوقراط، مع خبراء دوليين، من دون أي دور لحركة حماس".


كما ستكون تلك اللجنة تحت إشراف ورقابة هيئة انتقالية دولية جديدة تسمّى "لجنة السلام، يقودها ويرأسها ترامب، مع أعضاء آخرين ورؤساء دول سيتمّ الإعلان عنهم لاحقًا، بمن فيهم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير. 

وستضع هذه الهيئة الإطار وتدير تمويل إعادة إعمار غزة إلى أن تنجز السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي، كما هو موضح في مقترحات مختلفة، بما في ذلك خطة ترامب للسلام لعام 2020 والاقتراح السعودي-الفرنسي، وتتمكّن من استعادة السيطرة على غزة بطريقة آمنة وفعّالة.
في حين نال هذا المقترح ترحيبًا من عدة دول عربية وإسلامية، فضلا عن السلطة الفلسطينية.
بينما أعلنت حماس أنها ستدرس المقترح، وترد عليه، بما يضمن مصلحة الشعب الفلسطيني.
 

إسرائيل الاتحاد الاوروبي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

