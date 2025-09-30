الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
قبل مواجهة مصر ونيوزيلندا الليلة، ترتيب المجموعة الأولى بمونديال الشباب

منتخب مصر للشباب
منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، فيتو

مونديال الشباب، يخوض منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، مساء اليوم الثلاثاء، مواجهة مصيرية أمام نظيره المنتخب النيوزيلندي، ضمن مواجهات الجولة الثانية بدور المجموعات في بطولة كأس العالم للشباب، المقامة حاليا في تشيلي وتختتم فعالياتها يوم 19 أكتوبر المقبل.

منتخب مصر يخسر أمام اليابان

وخسر منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، مباراة الجولة الأولى في افتتاح كأس العالم للشباب تحت 20 سنة، أمام نظيره منتخب اليابان بهدفين مقابل لا شيء.

في المقابل، فاز منتخب تشيلي مستضيف المونديال على نظيره النيوزيلندي بهدفين مقابل هدف، ليحصد أول ثلاث نقاط.

 

ترتيب مجموعة مصر بعد الجولة الأولى

الأول: اليابان - 3 نقاط

الثاني: تشيلي - 3 نقاط

الثالث: نيوزيلندا - بدون نقاط

الرابع: مصر - بدون نقاط

ترتيب مجموعة مصر في مونديال الشباب، فيتو
ترتيب مجموعة مصر في مونديال الشباب، فيتو

وتلتقي مصر مع نيوزيلندا اليوم الثلاثاء، حيث يسعى كلا الفريقان لتحقيق فوزه الأول وحيد الثلاث نقاط، بينما تلتقي اليابان مع المستضيفة تشيلي.

نظام التأهل لدور الـ16 في مونديال الشباب

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة من مجموعات البطولة الـ6 إلى دور الـ16، إلى جانب أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث.

ads