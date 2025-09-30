الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
رياضة

موعد مباراة منتخب مصر ونيوزيلندا في مونديال الشباب والقناة الناقلة

منتخب مصر للشباب،
منتخب مصر للشباب، فيتو

مونديال الشباب، يدخل منتخب مصر للشباب، الليلة مواجهة مصيرية يواجه خلالها نظيره منتخب نيوزيلندا في الجولة الثانية لحساب المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للشباب تحت 20 سنة، المقامة حاليا في تشيلي.

 

منتخب مصر يخسر أمام اليابان

وتلقى منتخب مصر للشباب الخسارة أمام اليابان 2-0 السبت الماضي في الجولة الافتتاحية ببطولة كأس العالم للشباب، التي تقام في ضيافة دولة تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر الجاري حتى التاسع عشر من أكتوبر المقبل.

 

منتخب مصر يخسر أمام اليابان، فيتو
موعد مباراة مصر ونيوزيلندا والقناة الناقلة

تقام مباراة منتخب مصر للشباب أمام نظيره نيوزيلندا، اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر في الجولة الثانية، ومن المقرر أن تنقل على الهواء مباشرة عبر شاشة بي إن سبورت الناقل الحصري لمنافسات المونديال. 

وتنطلق صافرة مباراة منتخب مصر للشباب أمام نيوزيلندا في تمام الحادية عشر مساء بتوقيت القاهرة 

مهمة صعبة أمام شباب مصر بالمونديال

وأصبحت مهمة منتخب مصر معقدة، بعد الهزيمة أمام اليابان في الجولة الأولى، ويتعين على منتخب الشباب الفوز في مباراتيه القادمتين أمام نيوزيلندا الليلة وأمام تشيلي يوم، ليبقي على آماله في التأهل إلى الدور المقبل بكأس العالم.

مجموعة مصر في مونديال الشباب

ويلعب منتخب مصر للشباب ضمن المجموعة الأولى بمونديال الشباب، بجانب كل من، اليابان، وتشيلي، ونيوزيلندا.

