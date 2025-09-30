الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
ارتفاع أسعار البيض اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 بالمحال التجارية

سعر كرتونة البيض
سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار البيض اليوم في الأسواق، سجلت أسعار البيض اليوم الثلاثاء الموافق 30 سبتمبر 2025؛ ارتفاعًا ملحوظًا في سعر الكرتونة بالأسواق، إذ ارتفعت أسعار كرتونة البيض الأبيض والأحمر والبلدي، بينما تباينت أسعار البيضة الواحدة.

أسعار البيض في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

«فيتو» تستعرض سعر البيض اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 ويشمل سعر كرتونة البيض البلدي، وسعر كرتونة البيض الأحمر، وسعر كرتونة البيض الأبيض، فضلًا عن سعر البيضة الواحدة بلدي وأبيض وأحمر، وذلك وفقًا لما رصدته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في أحدث تقرير لها، فجاءت كالآتي:

 

<span style=
سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق، فيتو

ارتفاع أسعار البيض البلدي بالأسواق

بلغ متوسط سعر كرتونة البيض البلدي نحو 157 جنيها، بارتفاع 1.5 جنيه عن سعرها السابق، ليتراوح سعر كرتونة البيض البلدي ما بين 125 جنيها و180 جنيهًا.

البيض البلدي يسجل 8 جنيهات للبيضة في الأسواق

وعن أسعار البيض بلدي بلغ متوسط سعر البيضة نحو 60 جنيها، بارتفاع 30 قرشًا عن سعره السابق، ليتراوح سعر البيض البلدي من 4  جنيهات إلى 8 جنيهات للبيضة.

أسعار البيض الأحمر اليوم

وبلغ متوسط سعر كرتونة البيض الأحمر نحو 157 جنيه، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق، ليتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر ما بين 125 جنيهًا و195 جنيهًا.

البيض الأحمر يسجل 7 جنيهات للبيضة في الأسواق

وبلغ متوسط سعر البيضة نحو 5.4 جنيه، وتراوحت أسعار البيض الأحمر من 4 جنيهات إلى 7 جنيهات للبيضة الواحدة في الأسواق، وفقًا لرصد البوابة الحكومية.

<span style=
سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق، فيتو

ارتفاع أسعار البيض الأبيض في الأسواق

وبلغ متوسط سعر كرتونة البيض الأبيض نحو 153 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق، ليتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض ما بين 115 جنيهًا و187 جنيهًا.

6.25 جنيه سعر البيضة البيضاء في الأسواق

وبلغ متوسط سعر البيض الأبيض نحو 5.4 جنيه للبيضة الواحدة،  فيما تراوحت أسعار البيض أبيض من 4 جنيهات إلى 6.25 جنيه للبيضة الواحدة في الأسواق، وفقًا لرصد البوابة الحكومية.

