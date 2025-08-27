الخميس 28 أغسطس 2025
زيادة تصل لـ 5 جنيهات في أسعار كرتونة البيض اليوم بالمحال التجارية

سعر كرتونة البيض
سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار البيض اليوم في الأسواق، سجلت أسعار البيض اليوم الأربعاء الموافق 27 أغسطس 2025؛ ارتفاعًا ملحوظًا في سعر الكرتونة بالأسواق، إذ ارتفعت أسعار كرتونة البيض الأبيض والأحمر والبلدي، بينما استقرت أسعار البيضة الواحدة.

<span style=
سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار البيض في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

«فيتو» تستعرض سعر البيض اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025 ويشمل سعر كرتونة البيض البلدي، وسعر كرتونة البيض الأحمر، وسعر كرتونة البيض الأبيض، فضلًا عن سعر البيضة الواحدة بلدي وأبيض وأحمر، وذلك وفقًا لما رصدته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في أحدث تقرير لها، فجاءت كالآتي:

<span style=
سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق، فيتو

ارتفاع أسعار البيض البلدي بالأسواق

بلغ متوسط سعر كرتونة البيض البلدي نحو 144.2 جنيه، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق، ليتراوح سعر كرتونة البيض البلدي ما بين 110 جنيهات و180 جنيهًا.

البيض البلدي يسجل 8 جنيهات للبيضة في الأسواق

وعن أسعار البيض بلدي بلغ متوسط سعر البيضة نحو 5 جنيهات، ليتراوح سعر البيض البلدي من 4  جنيهات إلى 8 جنيهات للبيضة.

<span style=
سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار البيض الأحمر اليوم

وبلغ متوسط سعر كرتونة البيض الأحمر نحو 147.5 جنيه، بارتفاع 4 جنيهات عن سعرها السابق، ليتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر ما بين 125 جنيهًا و165 جنيهًا.

البيض الأحمر يسجل 7 جنيهات للبيضة في الأسواق

وبلغ متوسط سعر البيضة نحو 5.4 جنيه، وتراوحت أسعار البيض الأحمر من 4 جنيهات إلى 7 جنيهات للبيضة الواحدة في الأسواق، وفقًا لرصد البوابة الحكومية.

<span style=
سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار البيض الأبيض في الأسواق

وبلغ متوسط سعر كرتونة البيض الأبيض نحو 142.6 جنيه، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق، ليتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض ما بين 115 جنيهًا و160 جنيهًا.

6 جنيهات سعر البيضة البيضاء في الأسواق

وبلغ متوسط سعر البيض الأبيض نحو 5.3 جنيه للبيضة الواحدة،  فيما تراوحت أسعار البيض أبيض من 4 جنيهات إلى 6 جنيهات للبيضة الواحدة في الأسواق، وفقًا لرصد البوابة الحكومية.

